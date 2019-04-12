Сайт DW в Узбекистане: 14 лет без права доступа

Сайт DW в Узбекистане снова доступен для пользователей интернета. В начале мая агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана известило общественность о том, что после проверки заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ о затрудненном доступе к некоторым зарубежным веб-ресурсам полный доступ восстановлен к ряду СМИ, в том числе и нашему.

Признал ли Ташкент блокировку веб-ресурсов?

Поскольку в течение полутора десятков лет блокировки, осуществленной при президенте Исламе Каримове, мы уже несколько раз получали неподтверждавшиеся сигналы о том, что сайт DW можно открыть в Узбекистане, сообщение агентства проверили наши источники на месте. Действительно, важная и хорошая новость подтвердилась - сайт открывается.

Шавкат Мирзиёев

Наши коллеги из других СМИ рассматривают это событие в общем контексте перемен, происходящих в Узбекистане в последние два с половиной года, то есть после прихода там к власти нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева. "Я очень рад решению руководства Узбекистана о практическом прекращении интернет-цензуры. Очень хорошо, что в стране сегодня изменяется не только экономическая политика, но и социальная жизнь, и отношение к средствам массовой информации", - высказался по этому поводу Даниил Кислов, учредитель информагентства "Фергана", сайт которого, также как и DW, долгие годы подвергался блокировке.

При этом журналисты обратили внимание и на то, что в сообщении агентства информации и массовых коммуникаций не говорится о прекращении блокировки веб-ресурсов. Речь идет лишь о ликвидации неких технических проблем, препятствовавших доступу к сайтам. То есть сам факт блокировки остался "за кадром". Как и первопричина, вызвавшая ранее санкции в отношении ряда СМИ.

Чем провинилась DW перед Исламом Каримовым

В этой связи мы хотим напомнить историю, которая сопутствовала блокировке сайта DW. Она непосредственно связана с трагедией в Андижане, произошедшей ровно четырнадцать лет назад, 12-14 мая 2005 года. Возможно, еще до массового расстрела жителей этого города узбекскими силовиками надзорные органы республики рассердил радиорепортаж и онлайн-сообщение "За что преследуют бизнесменов в Узбекистане".

Протестующие на площади Бабура в Андижане, 13 мая 2005 года

Они были выпущены 8 мая 2005 года специализированной программой DW для стран Центральной Азии на русском языке за несколько дней до протестов в Андижане и рассказали о судебном процессе в этом городе, на котором власти обвиняли в принадлежности к запрещенному в Узбекистане мусульманскому движению "Акромия" два десятка молодых местных бизнесменов, известных населению своей благотворительностью. Корреспондентом DW, работавшим над этим сообщением в Узбекистане, была Наталья Бушуева.

Именно на защиту этих бизнесменов через несколько дней поднялись местные жители, чье восстание, начавшееся 12 мая 2005 года, было на следующий день подавлено войсками с демонстративной жестокостью. За этим последовали потоки беженцев из страны, репрессии и суды против "андижанцев" и заступавшихся за них правозащитников, тотальная цензура. Об этих событиях, как и несколько других зарубежных СМИ, DW тогда сообщала устами корреспондентов в Узбекистане.

Корреспонденты DW после восстания в Андижане

Наталья Бушуева

"Сразу после расстрела в Андижане, который произошел в пятницу 13 мая, я в воскресенье вылетела на давно запланированную конференцию для женщин-журналистов в Азербайджан, вместе с коллегами из других СМИ - Галимой Бухарбаевой и Матлюбой Азаматовой. И тогда Галима рассказала как очевидец, что произошло в Андижане. А когда я вернулась в Ташкент через две недели, то активно взялась за освещение тех событий, поскольку ежедневно что-то происходило с правозащитниками. Их задерживали, шли суды, речь шла о применении пыток и так далее. Меня стали посещать сотрудники СНБ (тогдашнее название службы госбезопасности в Узбекистане. - Ред.) и предупреждать о нежелательности таких моих материалов", - вспоминает Наталья Бушуева.

В этот период сайт DW уже был заблокирован, хотя в какой именно момент это произошло, источники указать не могут. Согласно их воспоминаниям, сайт стал недоступен уже во второй половине мая, однако радиовещание DW сохранялось - как утверждает один из источников DW, на его глушение тогда у Ташкента не было средств.

Наталья Бушуева указывает на то, что когда у нее закончилась аккредитация от DW при МИД Узбекистана, ей в Ташкенте документ не продлили - как и другим коллегам. "Я и другие корреспонденты вплоть до 2007 года вынуждены были работать инкогнито, поскольку вышел закон о запрете работы на иноСМИ без аккредитации. А потом тучи над нами стали совсем сгущаться".

Закрытие корреспондентской сети DW в Узбекистане

В марте 2007 года тогдашний генеральный директор DW в резкой форме выразил протест "против массивных препятствий, чинимых государственными органами работе свободных сотрудников Deutsche Welle в Узбекистане". Он охарактеризовал как "неприемлемые" "попытки прокуратуры запугать журналистов и оказать на них давление".

Подавление восстания в Андижане, 13 мая 2005 года

"Действительно, власти начали расследование и по уголовным статьям - за оскорбление и клевету в адрес президента, за посягательство на конституционный строй, за изготовление и распространение сведений, ведущих к общественным волнениям. Но потом по неким причинам расследование было свернуто", - сообщил на условии анонимности источник DW.

В свою очередь, руководство DW тогда приняло решение не подвергать журналистов в Узбекистане риску и не работать с теми стрингерами, которые не имеют аккредитации. Наталья Бушуева в 2007 году покинула Узбекистан и получила статус политического беженца в Европе.

Закон об аккредитации в Узбекистане и корреспонденты иноСМИ

К этому необходимо добавить тот факт, что в 2011 году список заблокированных в Узбекистане веб-ресурсов существенно пополнился, в него попали и ряд российских СМИ, в том числе сайты первого и второго каналов российского ТВ, изданий "Коммерсант", "Независимая газета", а также, например, онлайн-версия американской газеты The New York Times.

Что касается закона о необходимости аккредитации, сопутствовавшего в Узбекистане блокировке сайтов зарубежных СМИ, осуществленной сразу после андижанских событий 2005 года, то он до сих пор не отменен - профессиональная деятельность на территории республики иностранных корреспондентов, не получивших аккредитации в МИДе, запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством республики. Кроме того, как следует из документов, размещенных в узбекистанских официальных СМИ, нужна аккредитация и для журналистов, сопровождающих иностранные делегации.

Как пояснил ташкентский политолог Юрий Черногаев, до 2007 года сотрудничавший с DW в качестве корреспондента, в МИД республики считают, что вопрос об отмене этого закона пока поднимать рано, тем более, что сам глава государства с такой инициативой еще не выходил. А влияния агентства информации и массовых коммуникаций, возможно, желающего этого, пока недостаточно.

Впрочем, указывает собеседник DW, это агентство - не единственное учреждение нынешней власти, озабоченное ситуацией с журналистами. Так, министерство экономики Узбекистана предоставило анализ, из которого следует, что отсутствие корреспондентов иноСМИ ведет к плохому пиару республики и реформ в ней за рубежом. При этом, по оценке экспертов министерства, именно недостаток инвестиций является сегодня ключевым вызовом развитию Узбекистана.

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