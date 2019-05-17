Сайт Deutsche Welle стал доступен через браузер Tor

Сайт медиакомпании Deutsche Welle стал доступен через браузер Tor (The Onion Router), с помощью которого пользователи могут сохранять анонимность при посещении интернет-страниц. Решение предоставить доступ к сайту через Tor связано со стремлением обойти цензуру, сообщил 20 ноября директор по маркетингу DW Гидо Баумхауэр (Guido Baumhauer). Страницы DW на 30 языках заблокированы в ряде стран, в частности, Китае и Иране.

"Частью ДНК Deutsche Welle является обеспечение наших целевых групп по всему миру независимой информацией. Поэтому логично, что мы начали использовать и возможность достижения людей на подверженных цензуре рынках, которые до сих пор не имели никакого или лишь ограниченный доступ к свободным СМИ", - заявил Баумхауэр.

Контент Deutsche Welle теперь доступен по Tor-адресу: https://dwnewsvdyyiamwnp.onion

Проект Tor поддерживает МИД Германии

Помимо DW лишь немногие СМИ предлагают доступ к сайтам через Tor, работающий с помощью системы прокси-серверов и позволяющий установить анонимные сетевые соединения. Страницы с onion-маршрутизаторами также предлагают, в частности, The New York Times и BBC. Facebook также доступен через браузер Tor.

Преимущества браузера Tor используют по всему миру, в частности, оппозиционные движения. В 2011 году проект Tor Project, обеспечивающий его работу, был удостоен премии общественной значимости Фонда свободного программного обеспечения (FSF). "Tor обеспечил бесцензурный доступ в интернет почти 36 миллионам человек во всем мире, позволяя им контролировать свою конфиденциальность и анонимность", отмечается в обосновании к присуждению премии. В 2015 году проект Tor был поддержан и министерством иностранных дел Германии.

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