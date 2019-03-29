Саами обратились в ООН из-за возможной расовой дискриминации в РФ

Саами - финно-угорский народ, проживающий в Мурманской области, обратились в ООН с жалобой на действия регионального правительства. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщила "Новая газета" со ссылкой на Фонд саамского наследия и развития и руководство совхоза "Оленевод".

По версии заявителей, аукцион на право пользования 72,7 тыс. гектаров земли в Ловозерском районе, где находились оленьи пастбища, проводился без согласования с коренными жителями этой территории. В результате участок был передан в долгосрочную аренду на 30 лет частному "Охотничьему клубу БЭЗРК".

Обвинения в расовой дискриминации

Истцы уверены, что тем самым была нарушена Международная конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, могли быть не соблюдены положения Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Наконец, вероятно, имели место нарушения федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ.

Ранее саами обращались в этой связи к местному руководству и к президенту РФ Владимиру Путину.

По прилегающей к реке Поной территории проходит миграция дикого северного оленя. Его западная популяция внесена в региональную красную книгу, в отношении восточной действует мораторий на отстрел до июля 2020 года.

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