 Саами обратились в ООН из-за возможной расовой дискриминации в РФ | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Саами обратились в ООН из-за возможной расовой дискриминации в РФ

Участок земли в Мурманской области был передан в долгосрочную аренду охотничьему клубу. По версии представителей саами, аукцион с ними не согласовали.

Представитель народа саами

Представитель народа саами (фото из архива)

Саами - финно-угорский народ, проживающий в Мурманской области, обратились в ООН с жалобой на действия регионального правительства. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщила "Новая газета" со ссылкой на Фонд саамского наследия и развития и руководство совхоза "Оленевод".

По версии заявителей, аукцион на право пользования 72,7 тыс. гектаров земли в Ловозерском районе, где находились оленьи пастбища, проводился без согласования с коренными жителями этой территории. В результате участок был передан в долгосрочную аренду на 30 лет частному "Охотничьему клубу БЭЗРК".

Обвинения в расовой дискриминации

Истцы уверены, что тем самым была нарушена Международная конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, могли быть не соблюдены положения Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Наконец, вероятно, имели место нарушения федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ.

Контекст

Немецкие и российские эксперты видят политические причины, препятствующие развитию "зеленой" энергетики в России. DW - с некоторыми из их выводов. (29.11.2017)

В декабре, под занавес Года экологии, над Красноярском сгустился самый плотный за последнее время смог. DW рассказывает, как горожане боролись в 2017 году за право на чистое небо. (30.12.2017)

Ранее саами обращались в этой связи к местному руководству и к президенту РФ Владимиру Путину.

По прилегающей к реке Поной территории проходит миграция дикого северного оленя. Его западная популяция внесена в региональную красную книгу, в отношении восточной действует мораторий на отстрел до июля 2020 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Гарц

    Благородные олени в Германии

    Раннее утро в немецком регионе Гарц (Harz)

  • Шорфхайде

    Благородные олени в Германии

    Парк диких животных Шорфхайде (Wildpark Schorfheide) в Бранденбурге

  • Картина Лукаса Кранаха Старшего, XVI век

    Благородные олени в Германии

    Охота на оленей в честь императора Священной Римской империи Карла V около немецкого замка Торгау. Картина Лукаса Кранаха Старшего, XVI век

  • Картина неизвестного автора, 1740 год

    Благородные олени в Германии

    Охота на оленей с пистолетами. Картина неизвестного автора, 1740 год. Немецкий музей охоты, Мюнхен

  • Хуммельсхайн

    Благородные олени в Германии

    Бронзовые олени в парке Нового дворца в тюрингском Хуммельсхайне (Hummelshain)

  • Пфальц

    Благородные олени в Германии

    Природный парк Зюдлихе Вайнштрассе (Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße) в Пфальце

  • Дюссельдорф

    Благородные олени в Германии

    Парк диких животных Графенбергер Вальд (Grafenberger Wald) в Дюссельдорфе (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Герб Баден-Вюртемберга

    Благородные олени в Германии

    Благородный олень на большом гербе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг

  • Porsche

    Благородные олени в Германии

    Оленьи рога - геральдический знак Вюртемберга, использованный в логотипе вюртембергской фирмы Porsche

  • Герб округа Зигмаринген

    Благородные олени в Германии

    Герб округа Зигмаринген (Sigmaringen) в Баден-Вюртемберге

  • Шварцвальд

    Благородные олени в Германии

    Лесной регион Шварцвальд (Schwarzwald) в Баден-Вюртемберге. В этом регионе проложен специальный походный маршрут "По следам благородного оленя" (Auf der Fährte des Rothirsches) протяженностью более ста километров

  • Благородные олени

    Благородные олени в Германии

    Потомство благородных оленей появляется на свет с середины мая и до середины июля

  • Национальный парк Переднепомеранские лагуны

    Благородные олени в Германии

    Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) на побережье Балтийского моря

  • Благородный олень

    Благородные олени в Германии

    Время отращивать новые рога

  • Фленсбург

    Благородные олени в Германии

    Благородный олень по кличке Свен прекрасно интегрировался в коровье стадо около Фленсбурга (Flensburg) в земле Шлезвиг-Гольштейн

  • Благородный олень

    Благородные олени в Германии

    Туманное утро где-то в Германии

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 05:03

Что общего у российских экологов и героя голливудских боевиков?

Контекст

Благородные олени в Германии

Благородные олени - типичные обитатели немецких лесов и традиционные геральдические животные. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Материал "Новой газеты"

Аудио- и видеофайлы по теме

Что общего у российских экологов и героя голливудских боевиков?  

Завод Daimler в России: экоактивисты против  

Дело "Гринпис": ситуация обостряется  

Реклама

Самые читаемые

Как нас обводят вокруг пальца сайты бронирования отелей  

Во Франции начато следствие по жалобе Навальных на "Ив Роше"  

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно