 Саакашвили призвал своих избирателей голосовать за ″Слугу народа″ Зеленского | Новости из Германии об Украине | DW | 20.07.2019

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Украина

Саакашвили призвал своих избирателей голосовать за "Слугу народа" Зеленского

По словам Михаил Саакашвили, он хочет дать партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возможность полностью взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили (фото из архива)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили (фото из архива)

Экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили призвал своих сторонников на внеочередных выборах в Верховную раду поддержать партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".  Обращение политика было опубликовано вечером в пятницу, 19 июля, на его странице в соцсети Facebook.

Отметив, что у его партии "Рух новых сил" практически не было возможности вести полноценную избирательную кампанию, Саакашвили заявил, что считает необходимым дать партии президента Зеленского шанс сформировать парламентское большинство, не идя на "неоправданные компромиссы, в том числе со старыми политиками".

По словам Саакашвили, программы партий "Рух новых сил" и "Слуга народа" очень схожи. Поэтому в случае непреодоления его партией пятипроцентного барьера все набранные ею голоса оказались бы "отобраны" у партии Зеленского.    

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Саакашвили считает все прочие силы в Украине хуже, чем "Слуга народа"

"Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс", - подчеркнул Саакашвили, добавив, что "из того расклада, что есть", все остальные силы, которые могут пройти в парламент, по его мнению, хуже, чем "Слуга народа".

В конце июня 2019 года партия Саакашвили "Рух новых сил" выиграла апелляцию в киевском суде и получила возможность зарегистрировать своих кандидатов. 

Ранее ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатов от этой партии. Данное решение было обосновано тем, что съезд "Руха новых сил", на котором был утвержден список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

21 июня суд в Киеве признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и на основании этого разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут в воскресенье, 21 июля.

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В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной.  

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Обращение Михаила Саакашвили к избирателям с просьбой отдать голоса за партию "Слуга народа"

Обращение Михаила Саакашвили к избирателям с просьбой отдать голоса за партию "Слуга народа"

Статья DW о том, что партию Саакашвили "Рух новых сил" допустили к участию в парламентских выборах в Украине

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