Саакашвили: Зеленский - не олигархический проект

Экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не считает нового президента Украины Владимира Зеленского зависимым от олигарха Игоря Коломойского. Об этом Саакашвили заявил в интервью DW после возвращения в Украину в среду, 29 мая.

"Олигарх Коломойский... Не надо его недооценивать. Это очень сильная личность. Это не только просто деньги. Реально очень неоднозначный, но сильная личность. Но Зеленский тоже очень сильный. Он сделал себя сам", - указал Саакашвили.

О "Слуге народа" и "Движении новых сил"

Политической партии "Слуга народа" Саакашвили прогнозирует победу на досрочных парламентских выборах, назначенных на 21 июля. "Я думаю, что сейчас "Слуга народа" заберет большинство этого парламента. У них будет четкое большинство. Я не вижу конкуренции. Останется меньшинство, у которого будет часть просто пророссийского электората", - считает политик.

Саакашвили уклонился от ответа на вопрос, будет ли принимать участие в выборах его партия "Движение новых сил". Он отметил, что не знает, сможет ли она "очень быстро занять" нишу для новых политиков. Политик также ответил "Нет" на вопрос, хочет ли он быть в правительстве.

О Порошенко, Авакове и обидах

Саакашвили говорит, что не намерен мстить экс-президенту Украины Петру Порошенко из-за указа о лишении его украинского гражданства. "Я не человек, который вернулся сюда мстить. Я приехал к себе домой, к друзьям и родным. Месть или кого-то арестовывать - это не моя функция", - объяснил он.

Саакашвили опроверг существование личного конфликта с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. "У меня не было личного конфликта с Арсеном Аваковым. Это так выглядело. Но у меня был конфликт с системой. Он в тот момент защищал ту систему и продолжает защищать ту систему. У меня нет личной обиды на Авакова. У меня больше была на Порошенко", - указал политик.

Политическую ситуацию в Украине Саакашвили оценивает как "уникальную" и такую, что дает шанс изменить страну. "Все старые подходы и мой старый подход - они слишком старые, они не работают. Поэтому надо быть поосторожнее, не быть под влиянием стереотипов в украинской политике", - считает он.

28 мая стало известно, что президент Украины Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Саакашвили украинского гражданства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Один из лидеров "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе рассказал в интервью изданию "Апостроф", что эта партия будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду.

Полную версию интервью с Михаилом Саакашвили читайте и смотрите на сайте Deutsche Welle в ближайшее время.

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