 Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 07.05.2020

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Украина

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Украины

Комитет, главой которого стал экс-президент Грузии, играет роль вспомогательного органа при лидере Украины Зеленском.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при украинском лидере. Соответствующий указ в четверг, 7 мая, подписал глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ" - головной структуре, включающей ИКР, и "поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", отметил Зеленский.  Заместителем Саакашвили стал президент холдинга Internet Invest Group, Александр Ольшанский. ИКР занимается подготовкой предложений по стратегическому планированию преобразований в Украине и следит за их реализацией. Заседания комитета проходят не реже одного раза в месяц.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу занимавшего на тот момент пост президента страны Петра Порошенко. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Персональный состав совета утверждает президент Украины.

Саакашвили говорил, что ему предлагали пост вице-премьера

Михаил Саакашвили ранее говорил, что президент Украины Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам. Как отмечает агентство "Интерфакс", от этой идеи было решено отказаться на фоне позиции официального Тбилиси.

Ранее, 30 апреля, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что в Украине для Саакашвили нашли новый формат работы. Конкретную должность Арахамия тогда не назвал.

Обвиняется в Грузии в превышении полномочий

Один из лидеров грузинской "революции роз" Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии - с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. В этой стране его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах председателем Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его ранее предоставленного украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины вернул Саакашвили украинское гражданство. Указ об этом был опубликован на сайте главы государства 28 мая 2019 года.

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    Автор: Амалия Оганджанян


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