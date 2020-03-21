 Рыбам на голову? Зачем экологи сбрасывают гранитные глыбы на морское дно (фото) | Кадр дня | DW | 27.07.2020

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Кадр за кадром

Рыбам на голову? Зачем экологи сбрасывают гранитные глыбы на морское дно (фото)

Эти фотографии сделаны перед немецким островом Рюген в Балтийском море, где экологическая организация Greenpeace проводит необычную акцию - сбрасывает на дно гранитные глыбы.

Корабль немецких экологов Beluga II

Для проведения акции используется корабль немецких экологов "Beluga II"

Зассниц • Почти половина прибрежных вод Германии в Балтийском и Северном морях официально имеет статус природоохранных зон, однако федеральное правительство до сих пор разрешает вести на этих территориях разного рода хозяйственную деятельность - в частности, осуществлять промышленное рыболовство с помощью донных тралов.

Одна из гранитных глыб, которой предстоит служить охране природы на дне Балтийского моря

Немецкое отделение международной экологической организации Greenpeace решило с помощью необычной акции привлечь внимание общественности и политиков к этой теме, а также заодно создать препятствия для использования этого метода ловли рыбы хотя бы в одном из таких мест - в природоохранной зоне Адлергрунд перед островом Рюген в Балтийском море.

Время разбрасывать гранитные глыбы - время спасать море

В конце июля активисты приступили к сбросу на дно таких гранитных глыб. В будущем в случае использования здесь тралов они будут за них цепляться и рваться. Таков расчет экологов. Донные тралы буквально вспахивают морское дно, разрушая жизненную среду морских организмов.

Акция Greenpeace перед островом Рюген

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на Greenpeace, в Балтийском море перед побережьем Германии в целом особенно плохо обстоят дела с популяциями трески и селедки. Под угрозой также находится единственный вид китов в немецких морских водах - морские свиньи, которых здесь насчитывается всего около 450 особей.

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  • Кюлунгсборн

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  • Херингсдорф

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  • Рюген

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    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морская романтика

    Где море, там и корабли, но еще лучше - парусники, которыми можно очень долго любоваться. Отправиться в тур на катере или яхте тоже просто, - нужно лишь это организовать. Особенное событие для любителей морской романтики - праздник и регата Кильская неделя, во время которой была сделана эта фотография.

  • Любек

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

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  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Ганзейский союз

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  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Дары моря

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  • Рибниц-Дамгартен

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Янтарные берега

    Если повезет, то во время прогулки по пляжу или вдоль берега можно найти янтарь, украшения из которого в этих местах делали уже 10 тысяч лет назад. Самые высокие шансы на удачу для искателей янтаря - после шторма на островах Хиддензе, Рюген и Узедом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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