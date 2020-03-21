Рыбам на голову? Зачем экологи сбрасывают гранитные глыбы на морское дно (фото)

Зассниц • Почти половина прибрежных вод Германии в Балтийском и Северном морях официально имеет статус природоохранных зон, однако федеральное правительство до сих пор разрешает вести на этих территориях разного рода хозяйственную деятельность - в частности, осуществлять промышленное рыболовство с помощью донных тралов.

Немецкое отделение международной экологической организации Greenpeace решило с помощью необычной акции привлечь внимание общественности и политиков к этой теме, а также заодно создать препятствия для использования этого метода ловли рыбы хотя бы в одном из таких мест - в природоохранной зоне Адлергрунд перед островом Рюген в Балтийском море.

Время разбрасывать гранитные глыбы - время спасать море

В конце июля активисты приступили к сбросу на дно таких гранитных глыб. В будущем в случае использования здесь тралов они будут за них цепляться и рваться. Таков расчет экологов. Донные тралы буквально вспахивают морское дно, разрушая жизненную среду морских организмов.

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на Greenpeace, в Балтийском море перед побережьем Германии в целом особенно плохо обстоят дела с популяциями трески и селедки. Под угрозой также находится единственный вид китов в немецких морских водах - морские свиньи, которых здесь насчитывается всего около 450 особей.

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