Рыбалка в Германии: только с удостоверением и по лицензии

Рыбалка в Германии - дело тонкое. Здесь нельзя просто взять удочки и отправиться на ближайший водоем. В Германии любительское рыболовство регулирует целый свод законов, правил и ограничений. Будущий рыболов сначала учится на многомесячных специальных курсах, затем сдает экзамен, после чего получает удостоверение рыбака (Fischereischein, или Angelschein), и, наконец, приобретает лицензию, которая считается разрешением на легальную ловлю рыбу в том или ином водоеме Германии (Fischereierlaubnisschein). Все это, разумеется, не бесплатно.

Но все это правила для граждан Германии или иностранцев с постоянным местожительством в стране. Туристам намного проще получить разрешение на рыбалку в Германии, чем местным.

Рыбалка во время отпуска

Проще всего получить разрешение на рыбалку в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Наименее населенная из всех земель современной Германии и экономически не самая продвинутая, она славится своей природой. Для рыбаков Мекленбург-Передняя Померания - настоящий рай, так как земля имеет выход в Балтийское море и бесчисленное множество озер и рек. Здесь водятся лосось и форель, треска и сарган, селедка, скумбрия и легендарный сиг, а также щука, окунь, сазан, судак, линь, угорь и прочие виды морских и пресноводных рыб. Ловят рыбу здесь круглый год.

Карпов в Мекленбурге - Передней Померании ловят с мая по октябрь

Туристам, как иностранным, так и немецким, Мекленбург-Передняя Померания предоставляет так называемое туристическое удостоверение рыбака (Touristenfischereischein) сроком на 28 дней с правом его многократного продления. Подтвержденного экзаменом удостоверения и прочих документов, доказывающих наличие солидного опыта и глубоких теоретических познаний в области рыболовства, предъявлять не надо. Туристу достаточно заполнить заявление, предъявить свой паспорт (он должен быть не немецкий) и заплатить 24 евро. Заявление, впрочем, обязывает туриста досконально изучить прилагаемую брошюру с информацией о правилах любительского рыболовства и обращении с пойманной рыбой в Мекленбурге-Передней Померании. Продление удостоверения на новый 28-дневный срок стоит 13 евро.

Туристическое рыболовное удостоверение квалифицирует его обладателя как знающего свое дело рыбака. С таким удостоверением в кармане турист к рыбалке почти готов. Осталось преодолеть еще одну маленькую бюрократическую преграду: получить лицензию на ловлю рыбы в определенном водоеме (Fischereierlaubnisschein).

Рыболовное удостоверение для туристов

Как рыбаку не стать вором

Дело в том, что закидывать удочки, где вздумается, не получится: у немецких водоемов есть владельцы. Это может быть государство, рыболовная компания, рыболовное общество или частное лицо. Несанкционированная рыбалка считается уголовным преступлением и наказывается по статье "кража". Рыбалка без лицензии на "свободных" водоемах расценивается как браконьерство. В обоих случаях достаточным доказательством совершенного преступления является уже закинутая в воду удочка, даже без рыбки на крючке. За браконьерство в Германии грозит лишение свободы до двух лет или денежный штраф. В Бранденбурге, например, за ловлю рыбы без необходимых документов взимают штраф до 50 тысяч евро.

Документ, разрешающий рыбу ловли в конкретном водоеме, каждый рыбак должен иметь при себе. Его называют также "лицензией на водоемы" (Gewässerschein) или "рыболовной карточкой" (Angelkarte). Туристу такая "карточка" дает точную информацию о том, можно ли удить рыбу в облюбованном им месте и на каких условиях.

Мекленбург-Передняя Померания выдает туристам рыболовную лицензию на 24 часа (6 евро), на неделю (12 евро) или на весь год (30 евро). Приобрести лицензию можно через интернет. Информация для туристов о рыбалке в Мекленбурге-Передней Померании представлена здесь.

Аналогичным образом предоставляет туристам разрешение на рыбалку и федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, где оно называется "отпускным рыболовным удостоверением" (Urlaubsfischereischein) и стоит 10 евро за те же 28 дней.

Рыбачить на границе можно без экзамена

Порыбачить, не имея официального удостоверения рыбака, можно также в федеральных землях Германии, граничащих с другими странами. Дело в том, что Германия среди европейских стран отличается особой строгостью законов, регулирующих любительское рыболовство. Поэтому в землях, где есть так называемые пограничные водоемы, планка строгости несколько снижена. Но и здесь рыбак должен иметь при себе документ.

В Рейнланд-Пфальце, например, можно за 15 евро приобрести так называемую "пограничную лицензию" (Grenzgewässerschein) и рыбачить без удостоверения рыбака на реках Мозель, Оур и Зауэр, которые являются границей между Германией и Люксембургом. Получить такое разрешение на рыбалку могут как туристы, так и местные жители.

И в других федеральных землях можно закидывать удочки в строго определенных местах и удить строго определенные виды рыб без наличия "диплома о рыболовном образовании". Как туристам, так и местным жителям. В целом по Германии правила, регулирующие доступ иностранцев без прописки в Германии к местным водоемам, варьируются. Бавария, например, выдает своим иноземным гостям "временное разрешение" на рыбалку сроком до трех месяцев. В Гамбурге иностранцы получают разрешение на рыбалку только после сдачи экзамена.

Правила рыбалки в Германии

Туристам, однако, следует понимать, что особенности немецкой рыбалки не ограничиваются получением разрешения. Даже легальная рыбалка в Германии может довести до тюрьмы, если рыбак не будет соблюдать правила любительского рыболовства.

Баварские рыбаки

Немецкий рыбак четко знает, какую рыбу в каком водоеме можно удить, каких размеров и в каком количестве. Поэтому опытные рыболовы берут с собой рулетку и весы. Рыбак также обязан фиксировать свой улов в журнале, с указанием веса, размера и вида вытащенной из воды особи. А еще он знает, что рыбу, которую он уносит с собой в качестве улова, надо умертвить гуманным способом: специальной колотушкой по голове и металлическим шилом в сердце. Держать живую рыбу в ведре нельзя. Рыбак в Германии также знает, что нельзя ловить рыбу в загрязненных местах, что выловленную рыбу нельзя продавать, что нельзя приносить с собой более двух удочек и т.д.

Несмотря на все строгие правила и суровые наказания, рыбалка в Германии, как утверждают опытные рыболовы, - дело приятное. И хотя экономической выгоды она не приносит, людей с удочками здесь можно встретить довольно часто. Рыбачит народ не только на восточногерманских озерах, но и в самом центре Берлина и на Рейне, который еще не так давно считался практически мертвой рекой, а сегодня снова наполняется рыбой.

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