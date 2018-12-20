РФ отказывается возвращать вывезенные после войны ценности

В России отвергают возможность возврата культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны. Об этом в четверг, 20 декабря, заявил в интервью российским СМИ глава департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов. По словам Кононова, российские музеи иногда приобретают на собственные деньги или средства из бюджета ранее похищенные экспонаты, которые потом находятся на американских и европейских аукционах.

Ранее российское издание "Известия" написало, что в Германии настаивают на возврате Россией вывезенных после войны культурных объектов. В их числе - находки археолога Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann) и Эберсвальдский клад (крупное собрание доисторических золотых изделий). Сообщая об этом, газета сослалась на посольство ФРГ в Москве, которое в свою очередь передало слова уполномоченной правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моники Грюттерс (Monika Grütters).

Вопрос о возвращении предметов искусства, вывезенных в СССР, в 2013 году подняла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Сейчас, как следует из слов представителей немецкого кабинета министров, которые приводит российское издание, Берлин "будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ". В Германии считают, что культурные объекты, "воплощающие выдающиеся достижения нации", не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что, в частности, подтверждают Гаагские правила ведения войны от 1907 года. Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой заявил, что обмен трофейными ценностями не может обсуждаться, пока между Москвой и Берлином нет "политического диалога".

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