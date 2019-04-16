 РФ отказалась участвовать в заседании трибунала ООН по керченскому кризису | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

РФ отказалась участвовать в заседании трибунала ООН по керченскому кризису

Военные акции кораблей и самолетов вооруженных сил не подпадают под действие Конвенции ООН по морскому праву, заявило посольство РФ в Германии.

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбруге

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбруге

Представители России не будут присутствовать 10 мая на заседании Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, посвященном вооруженному столкновению российских и украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Военные операции, проводимые с помощью кораблей или самолетов вооруженных сил, не подпадают под действие Конвенции ООН по морскому праву, говорится в вербальной ноте посольства РФ в Германии, датированной 30 апреля и опубликованной 6 мая на сайте трибунала.

По этой причине, по мнению диппредставительства, трибунал в Гамбурге не сможет ввести предварительные меры, требуемые Киевом. В связи с отказом РФ присутствовать на заседании трибунал принял решение сократить слушания с двух до одного дня. 10 мая будут выслушаны аргументы украинской стороны, сообщается далее.

Контекст

Конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива пока не повлиял на общественные настроения и не вызвал нового подъема ура-патриотизма в России. Почему - DW объяснили социологи. (30.11.2018)

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

Через более чем четыре месяца после задержания трех украинских кораблей близ Керченского пролива России придется отвечать за свои действия перед Международным трибуналом ООН по морскому праву. Украина добивается от России возвращения трех кораблей и освобождения 24 военных моряков. В исковом заявлении также содержится требование к Москве прекратить судебную процедуру в отношении этих украинских граждан.

Конфликт близ Керченского пролива

Три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы.

Судьба 24 украинских моряков была одной из важных тем в ходе недавней президентской гонки в Украине. Влиятельный олигарх Игорь Коломойский возложил ответственность за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко, который, по его мнению, спровоцировал эту ситуацию и подверг риску жизни моряков. Владимир Зеленский после победы на президентских выборах 21 апреля заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться освобождения украинских граждан.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 03:05

Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право?

Контекст

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

Ссылки в интернете

Вербальная нота посольства РФ в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право?  

НАТО намерена усилить военное присутствие в Черном море  

Как в Тамани пережили конфликт в Керченском проливе  

Также по теме

Russland Küstenwache in der Straße von Kertsch

Киев через трибунал по морскому праву требует от Москвы освободить моряков 16.04.2019

Украина рассчитывает, что Международный трибунал ООН по морскому праву обяжет Россию освободить экипажи украинских кораблей, задержанные в Керченском проливе, заявил Петр Порошенко.

Реклама

Самые читаемые

Из находившихся на борту самолета SSJ-100 в Москве выжило меньше половины  

Грязная нефть "Дружбы" в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет  

США направляют авианосец для "бескомпромиссного ответа" Ирану  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно