 РФ объявила о завершении строительства пограничного забора в Крыму | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2018

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Россия

РФ объявила о завершении строительства пограничного забора в Крыму

Сооружение протяженностью более 60 км на севере аннексированного Крыма оснащено сотнями датчиков. Ранее сообщалось, что возведение забора обойдется в 212 миллионов рублей.

Колючая проволока

Российские власти завершили строительство пограничного заграждения на севере аннексированного Крыма. Возведенные на Перекопском перешейке инженерно-технические сооружения протяженностью более 60 километров оснащены сотнями датчиков различных типов действия, говорится в сообщении погрануправления ФСБ по Крыму, распространенном в пятницу, 28 декабря.

Контекст

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке раскритиковали незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления на аннексированном полуострове. (23.12.2018)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между Америкой и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Киев заявляет о необходимости усилить международное экономическое и политическое давление на Москву, поскольку она намерена отгородить Крым забором от остальной Украины. (10.10.2017)

Российские власти объясняют необходимость пограничного забора в Крыму отражением таких угроз, как проникновение украинских диверсионных групп, организация контрабанды оружия, боеприпасов, наркотиков, ГСМ, табачной и алкогольной продукции. Планирование заграждения началось в 2015 году, строительство - в 2017-м. На сайте госзакупок сообщалось, что на его возведение планируется потратить 212 миллионов рублей.

Когда было объявлено о начале строительства забора, Украина осудила планы Москвы. Украинский МИД в октябре 2017 года выступил с заявлением, в котором говорится, что "реализация намерений РФ, касающихся строительства "стены" между материковой частью Украины и временно оккупированной территорией АР Крым, станет очередным доказательством направленности Москвы на дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины". Подобные действия являются свидетельством того, что Россия полностью игнорирует неприемлемость оккупации Крымского полуострова, подрывая основы международного права и безопасности, заявили в Киеве.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью РФ.

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