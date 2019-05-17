РФ возобновила прокачку сырья по нефтепроводу "Дружба" в Чехии

После многонедельного простоя Россия начинает постепенно возобновлять поставки нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба". Чешская компания Mero, занимающаяся эксплуатацией нефтепровода, сообщила в понедельник, 27 мая, о возобновлении поставок российской нефти в сторону Чехии.

На прошлой неделе российский нефтяной концерн "Татнефть" договорился также с польскими компаниями о скором возобновлении поставок сырья.

В середине апреля 2019 года Беларусь приостановила работу двух НПЗ, ведущих переработку российской нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", из-за загрязнения сырья хлоридами.

После этого эксплуатацию нефтепровода "Дружба" прекратили также компании в Украине, Словакии, Польше и Германии.

Освобождение нефтепровода от "грязной" нефти

Для возобновления прокачки нефти, необходимо сначала освободить трубы "Дружбы" от некачественного сырья. Как сообщила 27 мая пресс-служба белорусского государственного нефтяного концерна "Белнефтехим", на данный момент в Россию из Беларуси уже было возвращено более 80 тысяч тонн загрязненной нефти.

В компании также отметили, что транспортировка чистой нефти в направлении Украины и Мозырского нефтеперерабатывающего завода ведется в плановом режиме в соответствии с графиком прокачки.

В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро.

24 мая вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Минск планируют полностью очистить трубу от загрязненной хлорорганикой нефти до 10 июня. При этом Беларусь собирается вернуть в Россию около одного миллиона тонн нефти и принять около 250 тонн загрязненной нефти из Польши.

Россия должна будет вернуть компаниям уплаченную пошлину

Как отметил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, при возвращении загрязненной нефти в Россию компаниям, скорее всего, придется вернуть уплаченную ранее пошлину. При этом он подчеркнул, что говорить о конкретных объемах возврата пока сложно, но "существенных выпадающих доходов бюджета Минфин не ждет". "Это же постоянный процесс, нефть возвращается, другая экспортируется", - заявил Сазанов в понедельник, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос об особенности таможенного оформления загрязненной нефти, возвращаемой из Польши и Германии, Сазанов отметил, что схема реализации этого возврата пока не определена.

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод для поставки неочищенной нефти "Дружба" имеет длину 5100 километров и считается самым длинным в мире.

Он проходит по территории восьми европейских стран и обеспечивает прокачку около двух миллионов баррелей нефти ежедневно.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

