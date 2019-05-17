 РФ возобновила прокачку сырья по нефтепроводу ″Дружба″ в Чехии | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

РФ возобновила прокачку сырья по нефтепроводу "Дружба" в Чехии

Компания, эксплуатирующая нефтепровод "Дружба" в Чехии, объявила о возобновлении прокачки сырья. Ожидается, что в ближайшее время будет также восстановлена поставка российской нефти по нефтепроводу в Польшу.

Нефтепровод Дружба и логотип нефтяной компании Татнефть в Брянске (фото из архива)

Нефтепровод "Дружба" и логотип нефтяной компании "Татнефть" в Брянске (фото из архива)

После многонедельного простоя Россия начинает постепенно возобновлять поставки нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба".  Чешская компания Mero, занимающаяся эксплуатацией нефтепровода, сообщила в понедельник, 27 мая, о возобновлении поставок российской нефти в сторону Чехии.

На прошлой неделе российский нефтяной концерн "Татнефть" договорился также с польскими компаниями о скором возобновлении поставок сырья.

В середине апреля 2019 года Беларусь приостановила работу двух НПЗ, ведущих переработку российской нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", из-за загрязнения сырья хлоридами.

После этого эксплуатацию нефтепровода "Дружба" прекратили также компании в Украине, Словакии, Польше и Германии.

Освобождение нефтепровода от "грязной" нефти

Для возобновления прокачки нефти, необходимо сначала освободить трубы "Дружбы" от некачественного сырья.  Как сообщила  27 мая пресс-служба белорусского государственного нефтяного концерна "Белнефтехим", на данный момент в Россию из Беларуси уже было возвращено более 80 тысяч тонн загрязненной нефти.

Контекст

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В компании также отметили, что транспортировка чистой нефти в направлении Украины и Мозырского нефтеперерабатывающего завода ведется в плановом режиме в соответствии с графиком прокачки.

В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро.

24 мая вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Минск планируют полностью очистить трубу от загрязненной хлорорганикой нефти до 10 июня. При этом Беларусь собирается вернуть в Россию около одного миллиона тонн нефти и принять около 250 тонн загрязненной нефти из Польши. 

Россия должна будет вернуть компаниям уплаченную пошлину

Как отметил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, при возвращении загрязненной нефти в Россию компаниям, скорее всего, придется вернуть уплаченную ранее пошлину. При этом он подчеркнул, что говорить о конкретных объемах возврата пока сложно, но "существенных выпадающих доходов бюджета Минфин не ждет". "Это же постоянный процесс, нефть возвращается, другая экспортируется", - заявил Сазанов в понедельник, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос об особенности таможенного оформления загрязненной нефти, возвращаемой из Польши и Германии, Сазанов отметил, что схема реализации этого возврата пока не определена.

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод для поставки неочищенной нефти "Дружба" имеет длину 5100 километров и считается самым длинным в мире.

Он проходит по территории восьми европейских стран и обеспечивает прокачку около двух миллионов баррелей нефти ежедневно.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Сайт чешской нефтяной компании "Mero"

Сайт чешской нефтяной компании "Mero"

Пресс-релиз компании "Белнефтехим" о ходе работ по восстановлению прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба"

Пресс-релиз компании "Белнефтехим" о ходе работ по восстановлению прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба"

Информация о нефтепроводе "Дружба" на сайте чешской нефтяной компании "Mero"

Информация о нефтепроводе "Дружба" на сайте чешской нефтяной компании "Mero"

Аудио- и видеофайлы по теме

Грязная Дружба: чем грозят России проблемы с поставками нефти в Европу. DW Новости  

Остановка нефтепровода "Дружба" - катастрофа для России? DW Новости  

Как Путину отмыться от скандала с грязной нефтью, или удар по "Дружбе". DW Новости  

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