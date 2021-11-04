Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Русский марш"

4.11.2021, Moskau****Police officers wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus detain a protestor during an unsanctioned action to mark National Unity Day in Moscow, Russia, Thursday, Nov. 4, 2021. The Moscow authorities banned their traditional Russian March in Moscow celebrating People's Unity Day due to the COVID-19 pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Полиция в Москве проводит задержания перед несогласованным "Русским маршем" 04.11.2021

Полицейские задержали минимум 24 человека на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле", сообщают очевидцы. Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию националистов в День народного единства.
Police wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus detain a Russian nationalist also wearing a face mask, during an unsanctioned action to mark National Unity Day in Moscow, Russia, Wednesday, Nov. 4, 2020. The Moscow authorities banned their traditional Russian March in Moscow celebrating People's Unity Day due to the coronavirus epidemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

В Москве задержаны десятки участников "Русского марша" 04.11.2020

Поскольку "Русский марш" националистов в Москве не был согласован, его организаторы решили возложить цветы к приемной ФСИН. Задержаны не менее 36 человек.
Thema Marsch der russischen Nationalisten DW-Korrespondentin Yuliya Wischnewetskaya hat die Bilder heute, 4.11.2014, in Moskau gemacht. Auf den Bildern sind Teilnehmer des Marsches und einer der Leaders der Nationalisten Dmitri Demuschkin

Власти Москвы отменили "Правый марш" и согласовали "Русский" 30.10.2019

Организаторы "Правого марша" намерены добиться его проведения через суд. А в случае отказа грозят подать иск на возмещение крупного материального ущерба.
Russian nationalists take part in a 'Russian March' in Moscow on November 4, 2018 on National Unity Day, which commemorates the expelling of Polish occupation forces from Moscow in November 1612. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: "Правый марш" вместо "Русского" 26.10.2019

Политика властей поставила по одну сторону политических баррикад и левых, и правых, и либералов. Хотя ни о какой коалиции пока речи не идет, считает Александр Плющев.
Thema Marsch der russischen Nationalisten DW-Korrespondentin Yuliya Wischnewetskaya hat die Bilder heute, 4.11.2014, in Moskau gemacht. Auf den Bildern sind Teilnehmer des Marsches und einer der Leaders der Nationalisten Dmitri Demuschkin

В Москве впервые за 11 лет не согласован "Русский марш" 25.10.2019

В День народного единства 4 ноября в Москве вместо ставшего уже традиционным митинга националистов "Русский марш" пройдет согласованное шествие "Правый марш".
People take part in the Russian March, organised by nationalists and activists of far-right political groups, to mark the National Unity Day in Moscow, Russia November 4, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве состоялись акции националистов 04.11.2018

Правозащитники сообщают о пяти задержанных на "Русском марше" в Люблино в День народного единства. Вторая акция националистов прошла в районе метро "Октябрьское поле".
Bildnummer: 58544368 Datum: 08.07.2012 Copyright: imago/imagebroker Rathaus, Moskau, Russland, Eurasien,

Власти Москвы согласовали проведение 9 акций в День народного единства 29.10.2018

В правительство Москвы поступили 12 заявок на шествия и митинги 4 ноября. Оно не уточнило, какие именно организации получили разрешение провести акции.
Participants carry a banner during a Russian nationalist march on National Unity Day in Moscow, Russia November 4, 2017. Banner reads: To be Russian - to be a warrior. REUTERS/Maxim Shemetov

"Русский марш" в Люблино не состоялся 04.11.2017

Организаторы шествия националистов отказались от его проведения из-за запрета на баннеры. Полиция задержала около 40 человек. Второй "Русский марш" собрал до 500 человек.
Demos sind dem Tag der nationalen Einheit in Russland gewidmet. Sie wurden heute am 4.11. in Moskau während Massendemonstrationen gemacht. Foto: Korrespondenten in Moskau Nikita Batalow

В Москве проходят шествия националистов 04.11.2016

В День народного единства в Москве проходят шествия националистов. "Русский марш" в районе Люблино собрал около 800 человек.
Thema Marsch der russischen Nationalisten DW-Korrespondentin Yuliya Wischnewetskaya hat die Bilder heute, 4.11.2014, in Moskau gemacht. Auf den Bildern sind Teilnehmer des Marsches und einer der Leaders der Nationalisten Dmitri Demuschkin

Националиста Демушкина отправили под домашний арест до конца года 21.10.2016

Глава объединения "Русские" Дмитрий Демушкин заявил о своем задержании вскоре после подачи заявления на проведение "Русского марша". Суд поместил его под домашний арест.
Demos sind dem Tag der nationalen Einheit in Russland gewidmet. Sie wurden heute am 4.11. in Moskau während Massendemonstrationen gemacht. Foto: Korrespondenten in Moskau Nikita Batalow

"Русский марш" зарегистрирован как товарный знак 13.04.2016

Владельцем бренда является Дмитрий Демушкин, имя которого включено в список лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности. Ему запрещены любые финансовые и кредитные операции на территории РФ.
4. Nov. 2015 MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 4, 2015. Russia's President Vladimir Putin (C) poses for a photograph with students of the Vympel military-patriotic centre, after a flower laying ceremony at the monument to Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky in Red Square on Russia's National Unity Day. picture-alliance/dpa/M. Metzel/TASS

Комментарий: Националист в России может быть только один 05.11.2015

Кремль превратил День народного единства в настоящий советский праздник. Теперь это день лояльности властям. Несогласным отведено место на задворках или за решеткой. Комментарий Ивана Преображенского специально для DW.
Reportage von Demos in Moskau am Nationalistentag, die unser Korrespondent in Moskau Nikita Batalow heute gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Demonstration. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Nationalistentag, Nikita Batalow. DW/N.Batalow

Осколки "Русского марша": почему националисты не встали в одну колонну? 04.11.2015

В Москве в День народного единства прошли сразу четыре акции с участием националистов. Почему активисты объявили друг друга предателями - в репортаже DW.
Russian nationalists attend a Russian March demonstration on National Unity Day in Moscow November 4, 2014. Russia marks National Unity Day on November 4 to celebrate the defeat of Polish invaders in 1612. The sign reads: Russians.REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: ANNIVERSARY POLITICS CIVIL UNREST)

Комментарий: Почему провалился "Русский марш" в Москве 06.11.2014

Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW объясняет, почему Путину больше не нужны радикальные русские националисты.
Thema Marsch der russischen Nationalisten DW-Korrespondentin Yuliya Wischnewetskaya hat die Bilder heute, 4.11.2014, in Moskau gemacht. Auf den Bildern sind Teilnehmer des Marsches und einer der Leaders der Nationalisten Dmitri Demuschkin

"Заболели путинским национализмом", или Почему "Русский марш" утратил популярность 04.11.2014

"Русский марш" 4 ноября не собрал и трех тысяч участников. Это связано с тем, что российские националисты раскололись по украинскому вопросу. Репортаж DW.
Großdemonstration der russischen Nationalisten und Neonazis Russkij Marsch (der russische Marsch) in Moskauer Stadtteil Ljublino. Aufgenommen wurden Teilnehmer dieser Demo. Russischer Marsch findet traditionell am Tag der nationalen Einheit statt. Die größte Aktion war in Moskau, weitere Märsche wurden in Nischnij Nowgorod, Krasnodar, Jekaterinburg sowie erstmals in Ufa und Chabarowsk erwartet. Copyright: DW/Mikhail Bushuev

Власти Москвы запретили проведение "Русского марша" 23.10.2014

Националисты планировали провести шествие в День народного единства. В мэрии Москвы отклонили две заявки на проведение акции.
Показать еще