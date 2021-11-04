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Полицейские задержали минимум 24 человека на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле", сообщают очевидцы. Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию националистов в День народного единства.
Поскольку "Русский марш" националистов в Москве не был согласован, его организаторы решили возложить цветы к приемной ФСИН. Задержаны не менее 36 человек.
Организаторы "Правого марша" намерены добиться его проведения через суд. А в случае отказа грозят подать иск на возмещение крупного материального ущерба.
Политика властей поставила по одну сторону политических баррикад и левых, и правых, и либералов. Хотя ни о какой коалиции пока речи не идет, считает Александр Плющев.
В День народного единства 4 ноября в Москве вместо ставшего уже традиционным митинга националистов "Русский марш" пройдет согласованное шествие "Правый марш".
Правозащитники сообщают о пяти задержанных на "Русском марше" в Люблино в День народного единства. Вторая акция националистов прошла в районе метро "Октябрьское поле".
В правительство Москвы поступили 12 заявок на шествия и митинги 4 ноября. Оно не уточнило, какие именно организации получили разрешение провести акции.
Организаторы шествия националистов отказались от его проведения из-за запрета на баннеры. Полиция задержала около 40 человек. Второй "Русский марш" собрал до 500 человек.
В День народного единства в Москве проходят шествия националистов. "Русский марш" в районе Люблино собрал около 800 человек.
Глава объединения "Русские" Дмитрий Демушкин заявил о своем задержании вскоре после подачи заявления на проведение "Русского марша". Суд поместил его под домашний арест.
Владельцем бренда является Дмитрий Демушкин, имя которого включено в список лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности. Ему запрещены любые финансовые и кредитные операции на территории РФ.
Кремль превратил День народного единства в настоящий советский праздник. Теперь это день лояльности властям. Несогласным отведено место на задворках или за решеткой. Комментарий Ивана Преображенского специально для DW.
В Москве в День народного единства прошли сразу четыре акции с участием националистов. Почему активисты объявили друг друга предателями - в репортаже DW.
Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW объясняет, почему Путину больше не нужны радикальные русские националисты.
"Русский марш" 4 ноября не собрал и трех тысяч участников. Это связано с тем, что российские националисты раскололись по украинскому вопросу. Репортаж DW.
Националисты планировали провести шествие в День народного единства. В мэрии Москвы отклонили две заявки на проведение акции.
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