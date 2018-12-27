Русские герои Первой мировой: от мальчишки-пулеметчика до маршала Советского Союза

Почему о Первой мировой войне, столетие окончания которой отмечалось в уходящем году, так мало знают в России? Бывает, что школьники даже путают ее со Второй мировой. Говорит ли это о ее малой значимости? И почему Первой мировой уделяется относительно мало внимания в современной российской историографии? Об этом корреспондент DW поговорила с культурологом и историком, членом российской ассоциации историков Первой Мировой войны, начальником военно-исторического отдела музея-заповедника "Царское село" Георгием Введенским.
Георгий Введенский. Представим ситуацию: идет Первая мировая война, энтузиазм страшный, дети бежали из дома, чтобы попасть на фронт. И вот мальчишка 14 лет по имени Родька из очень благополучной семьи, семьи священника, убежал на фронт. Его определили в пулеметную роту. Германцы готовили ночью кавалерийское нападение. Командир поставил этого мальчишку с горящими глазами в часовые. Тот услышал топот копыт, развернул пулемет - и все мгновенно проснулись. Этот мальчишка буквально остановил германское наступление. Получил Георгиевский крест. Спустя годы Родька стал министром обороны, маршалом СССР Родионом Яковлевичем Малиновским. Но если вы возьмете его воспоминания, вы не найдете там этого эпизода. Почему? Да просто писать это было нельзя! Нельзя было воевать за веру, царя и отечество. Ведь Ленин говорил, что эта война - несправедливая, за раздел и передел мира. И в СССР на долгие годы наложили вето на тему Первой мировой войны.
А вместе с тем это была не просто война, это катастрофа XX века, определившая расстановку сил на международной арене на многие годы. И какой тогда был массовый героизм! Случай с Малиновским – не единственный. Было выдано более миллиона Георгиевских крестов IV степени. Можно ли говорить в таком случае о малой значимости?
Deutsche Welle: Принято считать, что Россия совершила экономический рывок перед войной. Так ли это?
- Я уверен, что в некоторых сферах сохранялись проблемы, но они были решаемы. Посмотрим на цифры: в 1913 году доходы бюджета превышали расходы почти на 400 млн рублей. С 1885 по 1913 годы среднегодовые темпы роста промышленного производства в России составляли 5,7%, а в США, например, - 5,2%.
- Можно ли было избежать войны? И можно ли говорить о личной вине Николая II в том, что она началась?
- К сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Но вспомните, с какими инициативами Николай Второй выступал перед войной: всеобщее разоружение! Иногда меня спрашивают: зачем же он тогда стал верховным главнокомандующим? А ведь это было правильно, если учесть ситуацию того времени: военную катастрофу, снарядный голод. В этой ситуации Николай II стал главнокомандующим. Некоторые представители Ставки смотрели на назначение как на символ. Николай II имел звание полковника, но не обладал достаточными знаниями в области стратегического планирования и руководства войсками. Поэтому фактическое командование вооруженными силами было сосредоточено в руках генерала Алексеева. Обвинение царя во всем, что произошло, к сожалению, не поможет нам сделать выводы на будущее.
Проблема оценки Николая Второго состоит в том, что мы либо канонизируем (здесь уже справедливо говорить об идеализации), либо очерняем его. И эти эмоциональные оценки мешают нам разбираться в исторических фактах.
- Сейчас мы находимся в музее "Россия в Великой войне", который открылся несколько лет назад в Царском селе под Петербургом. Вы - автор его концепции. Что вам хотелось показать посетителям?
- Это первый в России музей, посвященный Первой мировой войне. Он расположен в здании Ратной палаты, которая еще Николаем II задумывалась как зал воинской славы, однако война прервала и эти планы. Мне хотелось рассказать историю языком вещей, показать войну через судьбы. Немало экспонатов нам досталось от коллекционеров и обычных людей. Мы говорили о вето, наложенном на тему Первой мировой в годы советской власти. Так вот: только сейчас, спустя 100 лет, мы можем без опаски говорить с посетителями об их родственниках, воевавших в те годы, и можем, как это принято в Германии, преодолевать опыт прошлого. Сегодня делать это нам помогают технологии. Мы установили интерактивные столы, где каждый может сам выбрать контент для просмотра: фотографии, хронику, портреты, статистику и т.д.
Я полностью согласен с полковником Генерального штаба в годы войны, позже участником Белого движения Борисом Сергеевским, который сказал, что Россия проиграла эту войну, а армия выиграла. Это мне и хотелось подчеркнуть в экспозиции, а именно - героизм русской армии на фоне военной катастрофы.
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