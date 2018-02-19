 ″Русская мафия″ в Германии уступает только арабским кланам | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.09.2019

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Германия

"Русская мафия" в Германии уступает только арабским кланам

Организованным преступным группировкам, созданным в ФРГ выходцами из бывшего СССР, в том числе чеченцами, посвящена отдельная глава в отчете Федерального ведомства по уголовным делам за 2018 год.

Операция полиции против ОПГ в Нижней Саксонии (фото из архива)

Операция полиции против ОПГ в Нижней Саксонии (фото из архива)

"Русская мафия" - термин в Германии неофициальный, его для красного словца и простоты придумали немецкие журналисты. В официальном же отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) о положении дел с ОПГ в Германии в 2018 году соответствующая глава называется так: "Российско-Евразийская организованная преступность". Этот отчет представляли на пресс-конференции в Берлине 24 сентября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и директор BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch).

Русский язык - общий знаменатель постсоветских ОПГ

Общий знаменатель, по которому организованные преступные группировки, действующие на территории ФРГ, занесены в упомянутую главу, - язык общения, соответственно, русский. А характерными отличительными чертами таких ОПГ являются традиции "воров в законе" и наличие "общака". "Obtschak", поясняют авторы отчета непосвященным читателям, это общая "воровская касса". 

Хольгер Мюнх

Хольгер Мюнх

В этих группировках, говорится в отчете BKA, "доминируют лица, родившиеся в одной из постсоветских стран", а также "лица, родившиеся за пределами одной из постсоветских стран, но по своим культуре, истории, языку, традициям или предкам ощущающие себя земляками одной из постсоветских стран".

В отчете перечислены все 15 республик бывшего СССР, выходцев из которых полиция Германии причисляет к "русской мафии", но и специально оговорено, что в эту же категорию заносятся и члены банд из числа российских немцев-переселенцев.

Угоны, рэкет, киберпреступность

В прошлом году по делам "Русской мафии" немецкая полиция вела 26 расследований - на три меньше, чем годом раньше. Это почти пять процентов всех следственных дел, заведенных в Германии по статьям, имеющим отношение к организованной преступности.

Угонщик за работой

Угонщик за работой

В семи случаях бандами заправляли граждане России, в четырех - армяне, еще в четырех - грузины. Менее активны в сфере организованной преступности в Германии выходцы из Молдавии, Литвы, Азербайджана и Украины. Основные виды преступного промысла - угоны дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации и контрабанда людей.

Чеченские ОПГ и чеченские джихадисты

В отдельную группу в главе отчета BKA "Российско-Евразийская организованная преступность" вынесены чеченские ОПГ в Германии, точнее, банды, в которых они доминируют. На такие группировки в 2018 году было заведено восемь уголовных дел, семь из них - по подозрению в рэкете с применением насилия. "Чеченские преступные группировки, - пишут авторы отчета, - отличаются вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию, в трех случаях они фигурировали в связи с делами о попытках убийства и совершенных убийствах".

Чеченцы, а также выходцы из других республик Северного Кавказа есть и в числе тех, кого правоохранительные органы ФРГ считают особенно опасными исламистами, потенциально готовыми совершить теракт. Есть ли связи между чеченскими ОПГ и чеченскими джихадистами?

Контекст

Немецкая полиция выявила крупные хищения в системе ухода за пожилыми и немощными жителями Германии. Особенно склонны к таким злоупотреблениям, по ее данным, выходцы из бывшего СССР. (20.04.2016)

Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт. (09.12.2017)

Немецкая полиция выявила криминальные структуры, созданные мигрантами из экс-СССР для наживы за счет средств страхового фонда на случай необходимости ухода в старости. (30.05.2017)

Молодые мигранты чаще других упоминаются в немецкой криминальной хронике. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

Отвечая на такой вопрос корреспондента DW, Хольгер Мюнх заявил, что в прошлом году в четырех следственных делах были выявлены контакты между ОПГ и лицами из сферы политически мотивированной или исламистской преступности. Директор BKA, правда, был не уверен, что среди таких ОПГ были и чеченские. В любом случае, подчеркнул Мюнх, это были контакты на уровне личного знакомства. Никакого структурного взаимоотношения между теми и другими, по его словам, не существует.

В фокусе полиции - арабо-турецкие кланы

По числу заведенных на "Русскую мафию" дел (26), она только на одно (27) уступало преступным кланам выходцев из арабских стран и Турции. Такие кланы BKA заносит в общую арабо-турецкую категорию. Итальянская мафия, для сравнения, фигурировала в 13 делах.

В целом же ситуация с организованной преступностью в Германии в 2018 году почти не изменилась. Всего было заведено 535 такого рода дел (в 2017 году - 572). Число подозреваемых, правда, изрядно уменьшилось - с 8317 до 6483 человек, но резко возрос причиненный ОПГ материальный ущерб - с 209 млн до 691 млн евро.

31,2% фигурантов дел по статьям организованной преступности были немцами, 66,1% - иностранцами с четко установленным гражданством. Гражданство остальных 2,7% полиции определить так и не удалось.

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    Автор: Александра Елкина


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