 Руководство киевского стадиона подтвердило приезд Порошенко 14 апреля | Новости из Германии об Украине | DW | 13.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Руководство киевского стадиона подтвердило приезд Порошенко 14 апреля

Согласно информации НСК "Олимпийский", Петр Порошенко намерен приехать на стадион 14 апреля. Будет ли участвовать в мероприятии его соперник, неизвестно.

Президент Украины Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, занявший второе место в первом туре президентских выборов, намерен приехать 14 апреля на киевский стадион "Олимпийский". Об этом в субботу, 13 апреля, сообщила администрация НСК "Олимпийский" на своем сайте. Согласно этой информации, прибытие Порошенко ожидается в 14 часов. Аккредитация представителей СМИ проводится до 14 часов 13 апреля.

О формате мерприятия, а также об участии в нем соперника Порошенко во втором туре Владимира Зеленского не сообщается. Ранее штаб Порошенко сообщил о проведении на стадионе "Олимпийский" в 14 часов 14 апреля предвыборных дебатов с Зеленским.

В свою очередь победитель первого тура настаивает на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля. Глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания подтвердил, что дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут 19 апреля с 20.00 до 21.00 в студии телеканала.

Телеканал готов к различным вариантам

Если участие примут оба кандидата, то дебаты пройдут в "жестком формате, поминутно прописанном постановлением ЦИК", отметил он. Если в студию придет только один кандидат, то он сможет весь час использовать для своей предвыборной агитации. Если же оба кандидата проигнорируют дебаты, на телеканале будет показан документальный фильм об Амстердаме в сопровождении бегущей строки с надписью "Простите, кандидаты в президенты Украины не явились на дебаты".

Дебаты 19 апреля в студии Общественного телевидения ранее подтвердила и Центральная избирательная комиссия Украины. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, дебаты финансируются из государственных средств, и ни ЦИК, ни кандидаты не могут менять норму закона. Ранее Зеленский предлагал провести дебаты с Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако, как сообщила Слипачук, ни один из штабов кандидатов не обращался в ЦИК с этим предложением ни письменно, ни устно.

Второй тур - 21 апреля

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложениеDW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он сделал попытку стать настоящим президентом и сразу вышел во второй тур выборов. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называет себя клоуном. Поможет ли это ему победить 21 апреля?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 02:12

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу

Контекст

Программы кандидатов: чем отличаются идеи Порошенко и Зеленского  

Подготовка к дебатам: как Порошенко и Зеленский анализы сдавали

Действующий президент Украины Порошенко и его соперник во втором туре выборов комик Зеленский зовут друг друга на дебаты. Подготовка к ним началась со сдачи анализов перед камерами. (05.04.2019)  

Комментарий: Порошенко против Зеленского - страсти по дебатам

Накануне второго тура президентских выборов в Украине кандидаты ввязались в бессмысленные заочные дебаты, свидетелями которых стала вся страна. Сергей Руденко комментирует специально для DW. (05.04.2019)  

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Зеленский - кандидат в президенты Украины - идет в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу  

Повлиял ли сериал "Слуга народа" на успех Зеленского в первом туре выборов?  

Почему "вотчина Порошенко" проголосовала за Зеленского?  

Также по теме

Ukraine Wolodymyr Selenskyj

Зеленский отверг предложенную Порошенко дату дебатов 08.04.2019

Действующий президент Украины предложил провести теледебаты за неделю до выборов. Его соперник настаивает на более позднем сроке.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Meseberg

Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине 05.04.2019

Встреча Меркель и Порошенко пройдет между первым и вторым туром президентских выборов на Украине, на разговор отведен один час.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Экзитпол: В первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский 31.03.2019

Шоумен Владимир Зеленский, по данным Национального экзитпола, получил 30,4 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко - 17,8 процента.

Реклама

Самые читаемые

Как Меркель и Порошенко отвечали на вопросы о Зеленском  

Польша и Эстония запретили российскому судну войти в их воды  

Российские немцы - опора правых популистов в ФРГ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно