Рудник преткновения: что мешает добыче золота в Амулсаре

"Мы не можем позволить эксплуатацию рудника, Амулсар должен остаться горой. Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока власти не изменят своего отношения к проблеме", - 24-летний Агарон Арсенян, один из активистов экологического движения, житель села Кетчут, что рядом с рудником, настроен решительно. По его словам, дороги на Амулсар, где расположено второе по запасам золоторудное месторождение Армении, открыты не будут, более того, посты на въездах будут усилены и укреплены.

Арсенян - один из тысяч жителей курортного региона, которые протестуют против добычи золота в Амулсаре британо-американской компанией Lydian Armenia. Протесты усилились после недавнего призыва премьер-министра Никола Пашиняна открыть дороги, поскольку, как он выразился, "юридических препятствий для работ на месторождении нет". Об аргументах сторон конфликта, а также о том, как они намерены его разрешить, репортаж DW из Амулсара.

Жители Джермука выбирают природу

На данный момент едва ли ли не весь периметр золоторудного месторождения контролируется жителями Джермука и активистами-экологами, выступающими против его разработки. Все дороги, ведущие к Амулсару, перекрыты постами протестующих. Они установили здесь вагончики и организовали круглосуточное дежурство.

Слово "Амулсар" переводится с армянского как "бесплодная гора". На самом деле она богата золотом

На самой территории рудника выставлено несколько постов совместно с сотрудниками Lydian Armenia, которые следят за сохранностью ее имущества. А вложено в дело немало - по утверждениям золотодобытчиков, речь идет почти о 400 миллионов долларов. С высот, окружающих рудник, хорошо видны уже построенная электростанция, конвейеры, подготовленная для разработки вся необходимая инфраструктура.

Подсчитано, что Армения в случае начала добычи золота в Амулсаре в течение ближайших десяти лет могла бы ежегодно получать в виде налогов 45-50 миллионов долларов. Однако убедить общественность в целесообразности эксплуатации рудника властям пока никак не удается. Местные жители выбирают защиту окружающей среды и собираются, как они говорят, "до конца" протестовать против попыток властей ускорить начало работ на месторождении.

Агарон Арсенян

По словам активистов протестного движения, призыв премьера Пашиняна открыть дороги к руднику прозвучал неожиданно, поскольку ранее международная консалтинговая компания Earthlink & Advanced Resources Development (ELARD) заявила, что документы, представленные владельцем месторождения компанией Lydian Armenia, являются неполными и составлены непрофессионально.

После этого экспертам было поручено провести дополнительные исследования возможных рисков для окружающей среды. "Но если премьер обещал, что работы на руднике могут начаться не ранее апреля, а время до этого можно использовать для полной оценки рисков, почему он уже сейчас говорит о небходимости разработки месторождения?", - возмущается Арсенян.

Протестующие готовы вести переговоры только о закрытии рудника

Местные жители не верят, что добыча золота в Амулсаре возможна без серьезного и, возможно, катастрофического ущерба для экологии. С началом эксплуатации рудника вся курортная зона Джермука, уникального края с минеральными источниками, будет утеряна, уверен Агарон Арсеняна. "Мы не можем верить гарантиям инвесторов о том, что будут приняты беспрецедентные меры для защиты окружающей среды, - подчеркивает активист. - Тем более, что при эксплуатации рудника планируется использовать цианид натрия, что может привести к загрязнению воды в реках".

Протестующие настроены решительно

А вода загрязненных рек, в частности Арпы и Воротана, станет непригодной для питья и полива угодий сельчан. Кроме того, непоправимый ущерб может быть нанесен минеральным источникам Джермука и всей экосистеме крупнейшего в регионе пресноводного озера Севан - "голубой жемчужины" Армении.

Джермукцы, с которыми корреспондент DW общался целый день, в один голос заверяли, что готовы вести переговоры с властями исключительно на тему закрытия рудника. Таким образом, протестующие фактически предъявили премьеру Пашиняну ультиматум - или рудник будет закрыт, или - при попытке применения против них силы - они окажут сопротивление.

Правительству дан срок до 20 сентября, за это время власти должны окончательно определиться с будущим Амулсара. В противном случае протестующие готовы прибегнуть к новым акциям, например к забастовкам. "Если власти попытаются применить против нас силу, им придется иметь дело с подавляющим большинством жителей Джермука и близлежащих сел", - предупреждает Агарон Арсенян. По его словам, при необходимости здесь за 7-8 минут могут собраться тысячи местных жителей, готовых оказать сопротивление полиции.

Как разрешить проблему Амулсара?

Даже если премьер-министр и хочет приостановить разработку рудника, вряд ли стоит ожидать, что он пойдет на отзыв разрешения у Lydian Armenia, заявил в беседе с DW юрист, член палаты адвокатов Армении Давид Сандухчян. По его мнению, отзыв властями разрешения на разработку рудника без решения суда будет рассматриваться как попытка пусть даже легальной, но экспроприации.

Однако, продолжает Сандухчан, даже при легальной экспроприации государство должно безоговорочно компенсировать золотодобытчикам полную стоимость инвестиций, "причем не после арбитража, а до экспроприации, а в случае задержки - с процентами".

"Пашинян - осторожный политик, - считает Сандухчян, - и нарушать закон, в данном случае соглашение с Lydian Armenia, он не будет". По мнению юриста, в сложившейся ситуации важную роль играет позиция экологических активистов. Им, продолжает юрист, нужно заставить компанию Lydian Armenia обратиться в армянский суд, добиться в суде проведения альтернативной экспертизы - чего не может сделать Пашинян, "поскольку это также может быть расценено, как попытка отобрать у компании разрешение на разработку рудника".

Сандухчян уверен, что нужна долгая кропотливая работа гражданского общества - прессы, юристов, экологов, энтузиастов. Пока же общественность продолжает будировать тему, не прекращая акции протеста как в Джермуке, так и в столице Армении, сохраняя напряжение в соцсетях. И это указывает на то, что давление протестующих на премьера Пашиняна будет усиливаться.

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