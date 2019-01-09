РПЦ грозит Элладской церкви санкциями из-за Украины

Русская православная церковь (РПЦ) подвергнет санкциям Элладскую православную церковь. Об этом говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте РПЦ в четверг, 17 октября.

Санкции будут введены за признание Элладской церковью Православной церкви Украины (ПЦУ). В качестве наказания РПЦ не будет "общаться" с некоторые архиереями и может прекратить поминать греческого Архиепископа в литургиях.

Запрет общения с архиереями Элладской церкви

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - сказано в заявлении.

Кроме того, РПЦ больше не благословляет совершение паломнических поездок в епархии, управляемые этими архиереями. "Соответствующая информация будет распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви", - заявили в Синоде.

Признание Православной церкви Украины

Синод также уполномочил патриарха РПЦ Кирилла "прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах", если предстоятель Элладской церкви начнет в богослужениях вспоминать главу одной из "украинской раскольнических группировок".

Элладская православная церковь первой признала ПЦУ, это произошло 12 октября. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима и "братьев-архиереев" за то, что те поддержали позицию Вселенского патриархата. Автокефалия была предоставлена ПЦУ в январе 2019 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как в Украине объединили православных Новая православная церковь в Украине 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

Как в Украине объединили православных Предстоятелем стал митрополит Епифаний Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

Как в Украине объединили православных Собор в закрытом режиме В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

Как в Украине объединили православных Независимая и равноправная Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

Как в Украине объединили православных "Большой государственный вопрос" В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

Как в Украине объединили православных Тысячи верующих со всей Украины На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

Как в Украине объединили православных Решение Вселенского патриархата Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Как в Украине объединили православных РПЦ разорвала отношения с Константинополем Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине. Автор: Ольга Мищенко

