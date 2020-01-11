 Роухани связал крушение украинского самолета с ″агрессией США″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2020

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Мир

Роухани связал крушение украинского самолета с "агрессией США"

По словам президента Ирана Хасана Роухани, из-за угроз США армия страны была приведена в полную боевую готовность, что привело к "человеческим ошибкам".

Президент Ирана Хасан Роухани (фото из архива)

Президент Ирана Хасан Роухани сделал официальное заявление относительно украинского самолета, сбитого иранской ракетой

Авиакатастрофа, в результате которой иранские ПВО 8 января по ошибке сбили пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 176 человек, произошла на фоне "агрессии и угроз со стороны США" после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в официальном заявлении президента Исламской Республики Хасана Роухани, обнародованном в субботу, 11 января.

По словам главы Ирана, "в атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации" армия Ирана была приведена в полную боевую готовность, что, "к сожалению, привело к человеческим ошибкам", ценой которых стали жизни невинных людей. Роухани выразил соболезнования близким погибших и заявил, что Иран глубоко сожалеет о трагедии. Роухани пообещал, что "виновные в этой непростительной ошибке подвергнутся судебному преследованию".

Украина ожидает от Ирана извинений и компенсаций

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Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Украина "настаивает на полном признании (Ираном. - Ред.) своей вины". "Мы ожидаем официальных извинений по дипломатическим каналам и выплаты компенсаций", - подчеркнул он, добавив, что Киев рассчитывает на то, что лица, несущие ответственность за произошедшее, предстанут перед судом.

Тем временем глава авиакомпании "Международные авиалинии Украины"  Евгений Дыхне заявил на своей странице в Facebook, что был уверен в том, что МАУ не несет ответственности за крушение "Боинга". "Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы", - написал он.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам , реагируя на признание Ираном своей ответственности за сбитый украинский самолет, заявил, "всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии". "Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления - достойно того, чтобы быть принятым", - цитирует чиновника "Интерфакс".

При этом Косачев заявил, что, если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, то, по его мнению, "инцидент должен быть на этом закрыт".

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    Автор: Наталья Позднякова


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Заявление президента Ирана Хасана Роухани относительно сбитого Ираном украинского самолета на сайте иранского информагентства ISNA

Заявление президента Ирана Хасана Роухани относительно сбитого Ираном украинского самолета на сайте иранского информагентства ISNA

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