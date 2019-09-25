Рост уровня мирового океана ускоряет потепление и угрожает мегаполисам

Уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось до сих пор: это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. К такому выводу пришли авторы специального доклада ООН об изменении климата, опубликованного в среду, 25 сентября. В исследовании, над которым работали более ста ученых, отмечается, что потепление в полярных регионах и таяние ледников приводят к исчезновению все большего числа видов морских животных и ускоряют изменение климата.

Чем именно опасно таяние ледников?

В данный момент примерно каждый десятый человек на планете живет в регионе, расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Даже в случае значительного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году ряд прибрежных городов и малых островных государств будут ежегодно затопляться. До сих пор столь масштабные наводнения происходили там не чаще одного раза в сто лет, говорится в докладе.

Рисовые плантации на реке Меконг, Камбоджа

Эксперты также предупреждают, что одним из последствий глобального потепления станет сокращение запасов продовольствия на планете. Согласно докладу ООН, подъем уровня моря приведет к более сильным штормам и засолению почв, как к примеру, это произошло в дельте реки Меконг в Юго-Восточной Азии. А падение урожайности, свою очередь, повлечет за собой рост цен на продукты питания - в том числе и в странах, расположенных на других континентах и не имеющих выхода к морю.

Таяние ледников и вечной мерзлоты: Арктика, Сибирь, Гиндукуш…

Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике и Сибири в атмосферу выбрасывается все больше метана и углекислого газа. А это, как известно, ускоряет глобальное потепление: тем самым образуется замкнутый круг.

Место, где прежде находился растаявший исландский ледник Окйёкюдль

Ледники тают в Гималаях и на Гиндукуше: они питают реки, которые в данный момент снабжают водой почти 2 млрд человек. К моменту, когда сегодняшние дети состарятся, площадь оледенения там сократится на треть.

По мере отступления ледников реки начнут мелеть, и жители населенных пунктов, расположенных вниз по течению, столкнутся с нехваткой питьевой воды.

Можно ли "вылечить" планету?

Мировой океан поглощает большую часть избыточного тепла, образующегося вследствие парникового эффекта, однако реагирует на изменение климата крайне медленно. Это означает, что даже если человечество полностью перейдет на альтернативные источники энергии и перестанет вырубать леса, выбросы углекислого газа, уже попавшие в атмосферу, будут продолжать нагревать океаны.

"Нам уже не удастся вернуть климат в его первоначальное состояние, поэтому мы должны будем адаптироваться, - поясняет Ханс-Отто Пёртнер (Hans-Otto Pörtner), климатолог из немецкого Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца и сопредседатель рабочей группы, подготовившей доклад. - Мы не можем больше ждать".

Стена как способ защиты от наводнений

В некоторых мегаполисах, к примеру в Джакарте и Шанхае, возвели огромные стены: они должны защитить жителей этих городов от повышения уровня моря и сопряженных с ним сильных наводнений. А некоторые островные государства с невысокой плотностью населения - такие, как Фиджи - переселяют своих жителей на более высокие участки.

Стена для защиты от наводнений в Джакарте

Небольшие островные государства и острова, расположенные низко над уровнем моря, находятся в особо уязвимом положении, ведь им, как правило, не хватает ресурсов, сетует ведущий автор доклада ООН Хелен Жако де Комб. "Какое бы решение ни было принято, это нужно делать вместе с мировым сообществом", - уверена эксперт.

Вместе с тем в докладе отмечается, что от приливов береговую линию могут защитить природные барьеры - такие, как мангровые заросли или болота. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы их сохранить, подчеркивают авторы документа.

В основной группе риска - жители бедных стран

По словам экспертов ООН, от последствий глобального потепления, в первую очередь, страдают те, кто несет за него наименьшую ответственность.

Повышение кислотности вод мирового океана из-за роста выбосов углекислого газа угрожает популяции промысловых рыб, которые являются основным источником питания для миллионов людей. В свою очередь, многие жители горных районов столкнутся с нехваткой питьевой воды из-за обмеления рек.

"Сложившаяся ситуация практически не дает повода для оптимизма. Я сомневаюсь, что (богатые страны - Ред.) до конца осознают, к каким гуманитарным последствиям может привести изменение климата", - отмечает Джон Тензер, представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Впрочем, если их власти начнут предпринимать активные действия прямо сейчас, эффект глобального потепления все же можно будет смягчить, говорится в отчете ООН.

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