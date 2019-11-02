 ″Ростелеком″ предлагает собрать ″цифровые следы″ россиян за 260 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2020

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Россия

"Ростелеком" предлагает собрать "цифровые следы" россиян за 260 млрд рублей

По мнению "Ростелекома", сбор "цифровых следов" необходим для борьбы с зарубежным влиянием. В компании также предлагают властям развивать российские мессенджеры, браузеры и операционные системы.

Рука с российским флагом над компьютерной материнкой

"Ростелеком" направил в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) проект "дорожной карты", в котором предлагается список "сквозных технологий" для национальной программы "Цифровая экономика". Об этом в среду, 5 февраля, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, проект предполагает развитие под государственным контролем технологий распознавания речи и жестов, рекомендации контента, компьютерной графики, виртуальной и дополненной реальности, а также отечественных мессенджеров, браузеров, операционных систем и игровых сервисов.

Контекст

Провозглашенный президентом РФ курс на построение цифровой экономики может обернуться очередной кампанейщиной, считают опрошенные DW эксперты. (26.05.2018)

Предложение сделать бесплатным доступ к ряду российских интернет-ресурсов - это не столько забота о населении, сколько попытка поставить пользователей под контроль властей, считает Александр Плющев. (17.01.2020)

В документе также говорится о целесообразности создания госплатформы по сбору "цифрового следа" пользователей и разработке решений по мониторингу российского сегмента интернета (Рунета).

Дорогостоящая программа

По словам источника "Коммерсанта", в "дорожной карте" отмечается, что эти технологии могут сильно повлиять на экономическое развитие и социальную стабильность, несут риски распространения фейковых новостей и негативного влияния со стороны зарубежных организаций.

Для реализации проекта потребуется почти 260 млрд рублей - 52 млрд рублей из бюджета и 207 млрд внебюджетных инвестиций. По мнению опрошенных изданием экспертов, государство за счет участия в развитии этих технологий получит больше инструментов для глубокого анализа частной жизни граждан.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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