 Росстат подсчитал расходы россиян на порцию салата оливье | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2019

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Россия

Росстат подсчитал расходы россиян на порцию салата оливье

По данным Росстата, в 2019 году для приготовления порции салата оливье на семью из четырех человек из-за подорожания продуктов россиянам придется потратить 340 рублей.

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Салат оливье является в России традиционным блюдом новогоднего стола

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала, во сколько россиянам в 2019 году обойдется одна порция традиционного новогоднего салата оливье. Поскольку средняя стоимость ингредиентов этого блюда увеличилась на 4,6 %, на его приготовление для семьи из четырех человек придется потратить 340 рублей. Для сравнения: в прошлом году данный показатель составлял 325 рублей. Об этом сообщает в среду, 4 декабря, газета "Известия", в распоряжении которой оказались актуальные данные Росстата.

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Для расчета так называемого "индекса оливье" Федеральная служба государственной статистики традиционно предлагает следующий рецепт салата: 500 грамм консервированных огурцов, 380 грамм горошка, полкилограмма картофеля, 200 грамм моркови, 4 куриных куриные яйца, 300 грамм вареной колбасы, 200 грамм майонеза и 100 грамм репчатого лука.

Что касается стоимости отдельных ингредиентов, то сильнее всего за прошедший год подорожал именно репчатый лук (на 10%). Цена вареной колбасы, горошка и огурцов увеличились на 6 процентов. Майонез вырос в цене на 5%, а куриные яйца - на 1% процент С другой стороны, некоторые ингредиенты салата оливье подешевели. Например, цена моркови по сравнению с прошлым годом снизилась на 11%, а картофеля - на 3 процента.

В целом с января по октябрь 2019 года, по данным Росстата, рост цен в стране составил 2,4 процента . При этом продукты питания подорожали в среднем на 1,3 процента.

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    Автор: Инга Ваннер


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