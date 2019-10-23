"Россия 1" сняла с эфира передачу Малахова о затоплении в Щетинкино

Программа "Прямой эфир" российского журналиста Андрея Малахова, посвященная затоплению технологической дамбы от золотодобывающей артели в поселке Щетинкино Красноярского края, была снята с эфира на европейской части страны. Как сообщили российские СМИ в среду, 23 октября, программа прошла в часовых поясах Дальнего Востока и Сибири, однако жители Урала и других, более западных регионов страны не смогли ее посмотреть. Представители телеканала "Россия 1" заявили "Би-би-си", что передача изначально планировалась для показа только в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как следует из фрагментов видеозаписи передачи "Прямой эфир", распространенных в соцсетях, в эфире обсуждалось, что реальное число погибших при инциденте в Щетинкино могло быть больше того, которое называлось официальными лицами, а также что пробы из реки Сейба показали превышение нормы ртути, что могло свидетельствовать о запрещенном способе добычи золота. 20 октября был задержан ряд руководящих лиц ООО "Сисим" - владельца золотодобывающей артели в Щетинкино.

Следствие заявило о разрушении пяти незаконно возведенных дамб

Прорыв на технологической дамбе на реке Сейба в районе поселка Щетинкино произошел утром 19 октября. Селевые потоки затопили два временных рабочих блока, в которых, по информации СКР, находилось 76 человек. По подтвержденным данным МЧС, погибли 15 человек, еще 16 пострадали. Пять человек числятся пропавшими без вести. Ранее было неизвестно местонахождение шести человек, однако 20 октября краевое управление МВД сообщило, что один из них найден живым. Его опросили сотрудники ведомства.

Инцидент затронул пять гидротехнических сооружений, заявили в региональном управлении СКР. "Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре" дамбы, - объяснили в ведомстве. Они были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов", подчеркнули в СКР.

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