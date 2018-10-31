Россия хочет конкурировать с Германией за трудовых мигрантов

В Европе обостряется конкуренция за трудовые ресурсы. У правительств ФРГ и РФ - схожие концепции привлечения кадров из-за рубежа, но разные приоритеты.
Таким крупным странам со стареющим и сокращающимся населением, как Германия и Россия, обеспечить дальнейшее развитие своих экономик без широкомасштабного привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа не удастся. Это осознают и в Берлине, и в Москве: не случайно нынешней осенью в обеих столицах на правительственном уровне усиленно занимались и занимаются иммиграционной тематикой.
Россия: упор на "соотечественников" и этнический фактор
В ФРГ и РФ решать задачу привлечения иностранных трудовых ресурсов собираются схожими способами, хотя есть и некоторые существенные различия. Это наглядно иллюстрируют два случайно совпавших 31 октября события: в Берлине опубликовали исследование о роли трудовых мигрантов из стран ЕС в подъеме немецкой экономики, а в Москве обнародовали новую "Концепцию миграционной политики".
Весьма показательно, что о подписании этого документа президент России Владимир Путин объявил на Всемирном конгрессе российских соотечественников. При этом он особо подчеркнул, что новая редакция концепции "направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа".
Судя по тексту концепции, под "соотечественниками" понимаются не только уехавшие за рубеж граждане России, но и в целом русские и русскоязычные жители других государств, прежде всего, естественно, постсоветских. Таким образом, власти РФ при решении проблемы нарастающего дефицита трудовых ресурсов намерены делать упор, прежде всего, на этнический фактор.
Германия: приток кадров благодаря свободе передвижения в ЕС
У Германии как члена Европейского Союза - иной подход. Ведь один из основополагающих принципов Евросоюза - свобода передвижения лиц. Это означает, что гражданин любого государства ЕС имеет право переехать в другую страну единого рынка и заняться там трудовой деятельностью.
Жители восточноевропейских стран, вступивших в ЕС в 2004 году, в полной мере пользуются этим правом с 2011 года. Ограничения, распространявшиеся на более новых членов союза Болгарию и Румынию, а также Хорватию, были сняты, соответственно, в 2014 и 2015 годах.
Таким образом, в Германии приток трудовых мигрантов обусловлен не их этническим происхождением (иначе говоря, национальностью), а принадлежностью к общему политико-экономическому союзу. Из тех 9 миллионов мигрантов, которые приехали в ФРГ с 2011 года, 5 миллионов составили граждане ЕС.
Они прибывали в основном из вступивших в Евросоюз восточноевропейских стран, а также Испании, Италии и Греции, оказывались в среднем моложе жителей Германии, имели хорошую профессиональную подготовку и в подавляющем большинстве случаев трудоустраивались, отмечается в опубликованном 31 октября исследовании Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.
Увеличение темпов роста ВВП ежегодно на 0,2 процентных пункта
Основной вывод этой научной работы ее авторы вынесли в заголовок: "Миграция из ЕС ускорила экономический рост в Германии". По подсчетам ученых DIW, благодаря трудовым мигрантам из Евросоюза темпы роста немецкой экономики в 2011-2016 годах ежегодно оказывались на 0,2 процентных пункта выше, чем были бы без них.
Казалось бы, немного, но если учесть, что ВВП ФРГ увеличивался за этот период в среднем на 1,7 процента в год, то становится понятно: вклад граждан ЕС в стабильный экономический подъем в Германии является весьма весомым. Без них рост составлял бы лишь 1,5 процента, и с каждым годом отставание нарастало бы.
Авторы исследования указывают на взаимозависимость двух факторов: Германия привлекает трудовых мигрантов из ЕС хорошими перспективами трудоустройства, а приехавшие работники своим трудом и своей покупательной способностью, в свою очередь, дают дополнительный импульс развитию немецкой экономики и созданию новых рабочих мест.
Обострение конкуренции за трудовые ресурсы Украины и Беларуси
В то же время ученые DIW предупреждают: экономическая ситуация во многих государствах ЕС начала улучшаться, и это может замедлить приток трудовых ресурсов в Германию и даже вызвать отток кадров обратно в свои родные страны. "Чтобы оставаться привлекательной для мигрантов из Европы, Германии придется приложить дополнительные усилия", - подчеркивает соавтор исследования Мариус Клеменс (Marius Clemens).
Речь идет, в частности, об облегчении процедуры признания зарубежных дипломов и прочих документов о получении высшего или профессионально-технического образования, об увеличении возможностей изучения немецкого языка в странах ЕС и о повышении привлекательности для европейских учащихся немецких учебных заведений.
Одновременно ученые DIW приветствуют разработку нового иммиграционного закона ФРГ, основные положения которого партии правящей коалиции согласовали в начале октября. Этот закон призван упорядочить и существенно облегчить трудоустройство в Германии выходцам из так называемых третьих стран, иначе говоря - из государств за пределами ЕС, будь то Китай и Индия или Украина и Россия. Причем не только специалистам с высшим образованием, но и обладателям рабочих профессий. Ключевую роль будет играть востребованность этих кадров на немецком рынке труда и их профессионализм, этнические предпочтения не предусмотрены.
Так что конкуренция за квалифицированные кадры в Европе обостряется, в том числе непосредственно между Германией и Россией. Ведь обе они рассчитывают, в частности, на приток трудовых ресурсов из Украины, а также из Беларуси. К тому же в Москве, как стало понятно после публикации новой "Концепции миграционной политики", явно постараются форсировать приезд в Россию русскоязычных "соотечественников" из Германии, а немецкие фирмы вскоре получат дополнительные возможности брать на работу российских специалистов.
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