Россия хочет конкурировать с Германией за трудовых мигрантов

Таким крупным странам со стареющим и сокращающимся населением, как Германия и Россия, обеспечить дальнейшее развитие своих экономик без широкомасштабного привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа не удастся. Это осознают и в Берлине, и в Москве: не случайно нынешней осенью в обеих столицах на правительственном уровне усиленно занимались и занимаются иммиграционной тематикой.

Россия: упор на "соотечественников" и этнический фактор

В ФРГ и РФ решать задачу привлечения иностранных трудовых ресурсов собираются схожими способами, хотя есть и некоторые существенные различия. Это наглядно иллюстрируют два случайно совпавших 31 октября события: в Берлине опубликовали исследование о роли трудовых мигрантов из стран ЕС в подъеме немецкой экономики, а в Москве обнародовали новую "Концепцию миграционной политики".

Трудовые мигранты из Центральной Азии на одной из строек Москвы

Весьма показательно, что о подписании этого документа президент России Владимир Путин объявил на Всемирном конгрессе российских соотечественников. При этом он особо подчеркнул, что новая редакция концепции "направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа".

Судя по тексту концепции, под "соотечественниками" понимаются не только уехавшие за рубеж граждане России, но и в целом русские и русскоязычные жители других государств, прежде всего, естественно, постсоветских. Таким образом, власти РФ при решении проблемы нарастающего дефицита трудовых ресурсов намерены делать упор, прежде всего, на этнический фактор.

Германия: приток кадров благодаря свободе передвижения в ЕС

У Германии как члена Европейского Союза - иной подход. Ведь один из основополагающих принципов Евросоюза - свобода передвижения лиц. Это означает, что гражданин любого государства ЕС имеет право переехать в другую страну единого рынка и заняться там трудовой деятельностью.

Жители восточноевропейских стран, вступивших в ЕС в 2004 году, в полной мере пользуются этим правом с 2011 года. Ограничения, распространявшиеся на более новых членов союза Болгарию и Румынию, а также Хорватию, были сняты, соответственно, в 2014 и 2015 годах.

Бармен из Португалии в гостинице саксонского города Меране

Таким образом, в Германии приток трудовых мигрантов обусловлен не их этническим происхождением (иначе говоря, национальностью), а принадлежностью к общему политико-экономическому союзу. Из тех 9 миллионов мигрантов, которые приехали в ФРГ с 2011 года, 5 миллионов составили граждане ЕС.

Они прибывали в основном из вступивших в Евросоюз восточноевропейских стран, а также Испании, Италии и Греции, оказывались в среднем моложе жителей Германии, имели хорошую профессиональную подготовку и в подавляющем большинстве случаев трудоустраивались, отмечается в опубликованном 31 октября исследовании Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.

Увеличение темпов роста ВВП ежегодно на 0,2 процентных пункта

Основной вывод этой научной работы ее авторы вынесли в заголовок: "Миграция из ЕС ускорила экономический рост в Германии". По подсчетам ученых DIW, благодаря трудовым мигрантам из Евросоюза темпы роста немецкой экономики в 2011-2016 годах ежегодно оказывались на 0,2 процентных пункта выше, чем были бы без них.

Контейнерный терминал порта Гамбурга. Рост ВВП Германии в значительной мере обеспечивает экспорт

Казалось бы, немного, но если учесть, что ВВП ФРГ увеличивался за этот период в среднем на 1,7 процента в год, то становится понятно: вклад граждан ЕС в стабильный экономический подъем в Германии является весьма весомым. Без них рост составлял бы лишь 1,5 процента, и с каждым годом отставание нарастало бы.

Авторы исследования указывают на взаимозависимость двух факторов: Германия привлекает трудовых мигрантов из ЕС хорошими перспективами трудоустройства, а приехавшие работники своим трудом и своей покупательной способностью, в свою очередь, дают дополнительный импульс развитию немецкой экономики и созданию новых рабочих мест.

Обострение конкуренции за трудовые ресурсы Украины и Беларуси

В то же время ученые DIW предупреждают: экономическая ситуация во многих государствах ЕС начала улучшаться, и это может замедлить приток трудовых ресурсов в Германию и даже вызвать отток кадров обратно в свои родные страны. "Чтобы оставаться привлекательной для мигрантов из Европы, Германии придется приложить дополнительные усилия", - подчеркивает соавтор исследования Мариус Клеменс (Marius Clemens).

Речь идет, в частности, об облегчении процедуры признания зарубежных дипломов и прочих документов о получении высшего или профессионально-технического образования, об увеличении возможностей изучения немецкого языка в странах ЕС и о повышении привлекательности для европейских учащихся немецких учебных заведений.

Одновременно ученые DIW приветствуют разработку нового иммиграционного закона ФРГ, основные положения которого партии правящей коалиции согласовали в начале октября. Этот закон призван упорядочить и существенно облегчить трудоустройство в Германии выходцам из так называемых третьих стран, иначе говоря - из государств за пределами ЕС, будь то Китай и Индия или Украина и Россия. Причем не только специалистам с высшим образованием, но и обладателям рабочих профессий. Ключевую роль будет играть востребованность этих кадров на немецком рынке труда и их профессионализм, этнические предпочтения не предусмотрены.

Так что конкуренция за квалифицированные кадры в Европе обостряется, в том числе непосредственно между Германией и Россией. Ведь обе они рассчитывают, в частности, на приток трудовых ресурсов из Украины, а также из Беларуси. К тому же в Москве, как стало понятно после публикации новой "Концепции миграционной политики", явно постараются форсировать приезд в Россию русскоязычных "соотечественников" из Германии, а немецкие фирмы вскоре получат дополнительные возможности брать на работу российских специалистов.

Смотрите также:

Кто в Германии зарабатывает больше всех Доход зависит от региона Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Лидеры рейтинга В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Деньги к деньгам За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Сколько платят инженерам Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Работники IT-сектора Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Юристы - на пятом месте Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Топ самых высокооплачиваемых профессий Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Опыт имеет значение На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок. Автор: Ксения Сафронова

