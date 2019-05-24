 Россия согласовала план реверса ″грязной″ нефти из Беларуси и Польши | Новости из Германии о России | DW | 24.05.2019

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Россия

Россия согласовала план реверса "грязной" нефти из Беларуси и Польши

Вытеснение некондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону России начнется 27-28 мая. С территории Беларуси будет прокачано около 1 млн тонн "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше.

Нефтепровод Дружба

Россия согласовала дорожную карту по вытеснению "грязной" нефти из нефтепровода "Дружба" с территории Беларуси и Польши в реверсном режиме. "Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним. Это реверсом обратно, по тем же трубам только на территорию РФ. С территории Беларуси до границы с Польшей. Здесь мы ее будем доводить до стандартных условий. Будем с ней работать, есть механизмы очистки этой нефти", - сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак журналистам в пятницу, 24 мая.

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Козак сказал, что Россия прокачает с территории Беларуси около 1 млн тонн некондиционной нефти, а с территории Польши - в четыре раза меньше. "С территории Украины нет необходимости, там уже достигнуты все договоренности, каким образом мы ее там будем хранить. Но до границы с Польшей мы, согласно утвержденной дорожной карте, очистим трубу к 10 июня", - добавил вице-премьер РФ.

Меры по восстановлению транзита нефти в Европу

Между тем премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым сообщил, что выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Беларуси в сторону России начнется 27 - 28 мая.

Румас отметил, что это предусмотрено дорожной картой по восстановлению транзита российской нефти в Европу. По оценке концерна "Белнефтехим", в трубопроводах Беларуси скопилось не менее 1,2 млн тонн нефти, загрязненной хлоридами.

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    Автор: Андрей Гурков


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