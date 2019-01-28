Россия снова обогнала ЕС по росту цен на продукты питания

Рост цен на продукты питания в России в первом квартале 2019 года составил 3,1 процента, что превышает средний показатель по Европейскому Союзу (1 процент). Об этом во вторник, 23 апреля, сообщило на своем сайте российское статистическое ведомство Росстат.

По его данным, наибольший рост наблюдался в цене на овощи - 20,8%. В среднем по странам ЕС этот показатель составил 3,9%. Аналогичная картина прослеживается фактически по всем группам товаров: фрукты - 4,1% против 0,8%, хлебобулочные изделия и крупы - 2,9% против 0,9%. Наименьшая разница зафиксирована в росте цен на молочные изделия, сыры и яйца - 0,8% против 0,5%.

Между тем, в 2018 году, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Росстат, продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС. По итогам года рост составил 5,5 процента, в то время как в Европе он не превысил 1,3 процента.

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