 Россия снова обогнала ЕС по росту цен на продукты питания | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2019

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Россия

Россия снова обогнала ЕС по росту цен на продукты питания

Росстат зафиксировал, что в первом квартале 2019 года продукты питания в России дорожали в три раза быстрее, чем в Европе. Это чуть меньше, чем годом ранее.

Прилавок в российском магазине

Прилавок в российском магазине

Рост цен на продукты питания в России в первом квартале 2019 года составил 3,1 процента, что превышает средний показатель по Европейскому Союзу (1 процент). Об этом во вторник, 23 апреля, сообщило на своем сайте российское статистическое ведомство Росстат.

Контекст

Российский бизнесмен Михаил Зельман об опыте работы в в качестве ресторатора в России, госконтрактах и причинах отъезда в Великобританию - в проекте "Немцова. Интервью". (03.04.2019)

В России было уничтожено 9000 тонн продуктов питания, попавших в соответствии с указом Путина, в разряд санкционных. Указ, введенный в августе 2015 г., продлен до конца 2017-го, напоминает Сергей Елкин. (02.01.2017)

По его данным, наибольший рост наблюдался в цене на овощи - 20,8%. В среднем по странам ЕС этот показатель составил 3,9%. Аналогичная картина прослеживается фактически по всем группам товаров: фрукты - 4,1% против 0,8%, хлебобулочные изделия и крупы - 2,9% против 0,9%. Наименьшая разница зафиксирована в росте цен на молочные изделия, сыры и яйца - 0,8%  против 0,5%. 

Между тем, в 2018 году, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Росстат, продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС. По итогам года рост составил 5,5 процента, в то время как в Европе он не превысил 1,3 процента.

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    Автор: Илья Коваль


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