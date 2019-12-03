Россия сдала позиции в образовательном рейтинге PISA

По результатам анализа Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), показатели качества российского образования за последние три года несколько снизились. В рейтинге из 79 стран за 2018 год российские школьники оказались на 31-м месте по читательской грамотности (479 баллов из 1000), на 30-м месте по математической грамотности (488 баллов) и на 33-м месте по естественнонаучной грамотности (478 баллов). Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник, 3 декабря, на сайте Федерального института оценки качества образования, выступающего национальным центром проведения PISA в России.

В предыдущем исследовании PISA в 2015 году, в котором участвовали 70 стран, Россия находилась на 26-м месте по читательской грамотности (495 баллов), на 23-м месте - по математике (494 балла) и на 32-м месте - по естественным наукам (487 баллов).

При этом для трех отдельных регионов РФ - Москвы, Московской области и Татарстана - была сформирована дополнительная выборка. При этом московские школьники улучшили показатели в сравнении с 2015 годом. По читательской грамотности Москва набрала 534 балла, оказавшись на третьем месте в мире после Сингапура и четырех китайских провинций.

Показатели Германии также ухудшились

Между тем показатели немецких школьников также ухудшились во второй раз подряд. В области читательской грамотности они набрали в среднем 498 баллов (в 2015 году - 509 баллов), по математической грамотности - 500 баллов (в 2015 году - 506 баллов), по естественнонаучной грамотности - 503 балла (в 2015 году - 509 баллов). В общей сложности Германия заняла 5-е место в рейтинге PISA-2018.

При этом девочки продемонстрировали более высокие результаты в области чтения, чем мальчики, а мальчики оказались в среднем сильнее в математике. Каждый пятый участвовавший в исследовании подросток продемонстрировал очень низкие результаты в чтении, отмечается в представленном в Берлине докладе. Кроме того, авторы исследования отметили особенно высокий разрыв в Германии между показателями школьников из наиболее бедных и наиболее состоятельных семей - он составляет 113 баллов при среднем показателе в 89 баллов.

Показатели Украины

Впервые в исследовании PISA участвовали украинские школьники, оказавшиеся по его итогам примерно в середине рейтинга. По читательской компетенции ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов, по математической компетенции - 453 балла, по естественнонаучной компетенции - 469 баллов.

Группа лидеров

Показатели группы лидеров в области образования, в которую входят Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Эстония, Ирландия, Польша, Канада и Финляндия), колеблются в пределах 550-590 баллов. Страны в конце рейтинга, в частности, Доминиканская Республика и Филиппины, получили показатели в 325-340 баллов.

Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведено среди порядка 600 тысяч школьников в возрасте 15 лет из 79 стран, в том числе 5,5 тысячи немцев и 10 тысяч россиян.

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