Россия продает все больше оружия в Африку. Кому и сколько?

Задержание советника главы "Роскосмоса", бывшего спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова по подозрению в госизмене стало одним из самых резонансных событий недели. Он якобы передавал спецслужбам Чехии секретную информацию о поставках Россией вооружений в страны Африки. Сам Сафронов обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Российский экспорт оружия в Африку

Деятельность российского военно-промышленного комплекса (ВПК) имеет высокую степень секретности, законы РФ не обязывают производителей оружия публиковать отчетность об экспортной продукции. Фактически у общественности нет доступа к данным о том, какое оружие, куда и в каких объемах продает государство. Поэтому в большинстве случаев информация такого рода может квалифицироваться как "гостайна". Само определение понятия "гостайна" в законе крайне размыто и открывает широкие возможности для его интерпретации.

Между тем, согласно подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), почти половина всех ввозимых в Африку вооружений - это поставки из России. DW проанализировала базу данных SIPRI, чтобы оценить, как менялись поставки российского вооружения в Африку за последние 20 лет.

В ходе проведенного анализа выяснилось, что больше всего оружия у России покупают Алжир, Египет, Ангола и Судан. Сотрудничество с этими странами в военно-промышленной сфере уходит корнями в советское прошлое. С распадом СССР объемы оружейных сделок временно сократились, но с начала 2000-х годов российская "оборонка" получила новый импульс - были подписаны новые контракты со старыми покупателями на африканском континенте и появились договоренности на новых рынках.

"Чиновники в странах Африки, бывших партнерами СССР, смотрят на Москву с оглядкой на советское время. Это помогло России сохранить и укрепить свое влияние на континенте. В некоторых случаях, например, с Алжиром, сотрудничеству в сфере поставок оружия также способствовало списание долгов, оставшихся с советского времени, и договоренности о создании инфраструктуры по ремонту и поддержанию вооружения", - считает старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги Пол Стронски.

В период с 2000 по 2005 годы Россия начала осуществлять новые поставки оружия - в Алжир, Египет, Судан, Марокко, Эритрею, Эфиопию и Нигерию. В ту же пятилетку Руанда, Уганда, Буркина-Фасо, Гана и Сенегал получили первые заказанные у России вертолеты "Ми" разных моделей.

Почему оружие из России пользуется спросом в Африке?

По словам исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александры Куимовой, если в начале 2000-х российские вооружения экспортировались в 16 африканских государств, то за последнее десятилетие география расширилась уже до 21. К этому списку добавились новые страны, которые никогда прежде не покупали оружие ни у СССР, ни у постсоветской России. Среди них, например, Замбия (первый контракт на поставку двух вертолетов "Ми" был заключен в 2015 году).

Продукция военно-транспортной авиации - боевые самолеты и истребители - самый востребованный на экспорт тип вооружения со знаком "сделано в России". Среди других видов хорошо продаваемой оборонной продукции - противотанковые управляемые ракеты, зенитные управляемые ракеты класса "земля-воздух", переносные зенитные ракетные комплексы, танки, противокорабельные ракеты и радиолокационные станции.

"Российское оружие в целом имеет хорошее качество - это признано на мировом уровне. Кроме того, оно дешевое. Нет никаких причин, по которым африканские страны не захотели бы его покупать", - говорит профессор Школы исторических наук ВШЭ, заслуженный профессор Натальского университета в ЮАР Ирина Филатова. По ее словам, для России Африка представляет собой не только огромный рынок для сбыта оружия, но также является стратегическим партнером, с которым можно говорить на общем языке антизападных настроений.

Этот язык подразумевает многополярную модель устройства мира. "Менее европейскую, менее трансатлантическую, сфокусированную на восходящих державах и развивающихся регионах", - поясняет Пол Стронски. Это, по его словам, послужило основой для укрепления экономических взаимоотношений России со странами вроде Судана и Зимбабве.

Продажа оружия без лишних вопросов

Несмотря на экономические санкции Запада, которые действуют в отношении Зимбабве с 2000-х годов, Москва поддерживала взаимоотношения с правительством Роберта Мугабе, неоднократно обвиняемого в пытках и убийствах своих оппонентов. Хотя официально Россия не поставляла оружие в Зимбабве с 1999 года, экономическое партнерство в других сферах между странами укрепилось.

В частности, в Зимбабве российские компании участвуют в проекте по освоению месторождения металлов платиновой группы "Дарвендейл", одном из крупнейших в мире. В случае с Суданом, куда с середины 2000-х не продают оружие ни США, ни страны Евросоюза, Россия является одним из главных поставщиков.

Оружейные сделки с Россией подразумевают меньше условий, при которых военная продукция может использоваться странами-покупателями. Такой подход помог Москве в некоторых случаях заполнить пробелы, образовавшиеся после того, как Евросоюз и США отказались от поставок оружия в ряд африканских стран. Так, в 2014 году солдаты нигерийской армии обвинялись в нарушении прав человека по отношению к подозреваемым в связях с исламистской террористической группировкой "Боко харам". Как результат, США отменили уже подписанные контракты на поставку боевых вертолетов в эту страну. В тот же год Нигерия заказала и получила шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-35М из России.

Похожий случай - с Египтом. После событий 2013 года в Египте, США урезали военную помощьи поставки вооружения в страну. Это создало для России (а также Франции, другого крупного поставщика Египта) "окно возможностей" - Москва стремительно нарастила торговлю с Каиром. Уже в период с 2009 по 2018 годы 31 процент всех поставок вооружений приходился на Россию.

По словам исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRIАлександры Куимовой, сделки по поставкам оружия Москвой обычно проходят быстро, что делает Россию привлекательным продавцом в тех случаях, когда оружие нужно здесь и сейчас. На руку быстрым договоренностям играет отсутствие давления и мониторинга со стороны гражданского общества. В России нет сформированных групп общественного контроля по экспорту оружия. В значительной степени этому препятствует высокая секретность российского военно-промышленного комплекса.

Конкуренция с Китаем?

Сейчас российскому экспорту оружия в Африку почти ничто не угрожает. Тем не менее опрошенные DW эксперты не исключают усиления Китая в качестве соперника России на этом рынке. Пока на китайское оружие приходится 13 процентов всех поставок на континент. "Китай улучшил количество и качество оружия. Кроме того, Китай сейчас активно занимается обратной разработкой российского вооружения. С 2014 года Россия также делится с китайской стороной военными технологиями в рамках укрепления связей с китайской стороной", - уверен Стронски.

Как говорит Куимова, Китай научился производить и предлагать почти все виды вооружений. "Пекин, в принципе, растет как поставщик и имеет схожий с Россией подход - продажа оружия с меньшими политическими условиями", - пояснила эксперт.

Профессор Филатова не видит в Китае конкуренцию России. Основное соперничество останется прежним: с США и Францией. Интересы Китая в Африке эксперт характеризует как преимущественно экономические. "В этой сфере конкуренция для России проиграна, - уверена Филатова. - Так как экономически Россия не может предложить Африке то, что готов Китай". Поэтому Москва сфокусирована на экспорте природных ресурсов и укреплении сделок по оружию. Такие сделки, как правило, долгоиграющие. Переход на нового поставщика импортерам обходится дорого: армии требуются дополнительные тренинги, а для обслуживания оружия - новая инфраструктура. Это значит, что танки и ракеты со знаком "сделано в России" останутся в Африке надолго.

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