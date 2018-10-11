Россия приостановила пилотируемые полеты в космос

В связи с аварией при старте ракеты "Союз МС-10" Россия временно прекратит пилотируемые пуски в космос. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов на пресс-конференции в Москве в четверг, 11 октября. "Естественно, в такой ситуации пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации для того, чтобы обеспечить безопасность", - заявил Борисов, отметив, что подобные аварии в истории космонавтики уже случались.

Он напомнил, что доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) сейчас обеспечивает только Россия, и пообещал предоставлять США всю необходимую информацию о происшествии.

Что произошло при запуске ракеты

11 октября во время старта ракеты "Союз МС-10" на МКС с космодрома Байконур случилась авария. Капсула с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом благополучно приземлилась в Казахстане. Овчинин и Хейг находятся в Джезказгане и проходят медицинское обследование перед вылетом на Байконур.

Ранее директор американского Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн писал на своей странице в соцсети Twitter, что Овчинина и Хейга доставят в российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина близ Москвы.

Противоречивая информация о ходе запуска

По данным источника "Интерфакса", авария произошла при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени на 119-й секунде. Однако после этого времени в твиттере Роскосмоса дважды сообщалось, что запуск "Союза", в том числе отделение второй ступени, проходит в штатном режиме. Позже эти сообщения были удалены.

Другой собеседник "Интерфакса" предположил, что "из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию". В Роскосмосе сообщили, что для изучения причин крушения создана государственная комиссия.

Алексей Овчинин планировал вместе с другим российским космонавтом, Сергеем Прокопьевым, в середине ноября выйти в открытый космос, чтобы вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", на котором в конце августа произошла утечка воздуха.

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

