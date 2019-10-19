Россия признала украинцев и белорусов носителями русского языка

Правительство России одобрило проект изменений в закон о гражданстве, согласно которым граждане Украины и Беларуси могут быть на основании заявления признаны носителями русского языка без собеседования и экзамена. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства России в субботу, 19 октября. Теперь проект изменений в закон будет внесен в Государственную думу.

Эта мера упростит процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов, ведь до сих пор без собеседования получить статус носителя языка могли лишь те, чьи родственники по восходящей линии постоянно проживали в России или на территории СССР, но в пределах нынешней государственной границы Российской Федерации. Иным гражданам приходилось сдавать экзамен. Статус носителя русского языка позволяет претендовать на получение российского гражданства или вида на жительства в упрощенном порядке.

В июле президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Согласно его решению, на получение гражданства России в упрощенном порядке могут претендовать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть в самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республиках"), но и жители районов Донбасса, подконтрольных Киеву.

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