Россия предоставила консульский доступ к задержанному ФСБ американцу

Москва предоставила "консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану", задержанному в России по делу о шпионаже. Об этом в среду, 2 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ. Подтверждения Госдепартамента США на этот счет пока не поступало.

Между тем ситуацию с задержанием Уилана прокомментировал госсекретарь США Майкл Помпео. "Мы ясно дали понять россиянам, что рассчитываем получить больше информации об обвинениях, разобраться, в чем именно его обвиняют, и если задержание необоснованно, мы потребуем его незамедлительного возвращения", - подчеркнул Помпео.

"Приехал в Москву для участия в свадьбе"

Ранее члены семьи Уилана сообщили, что американец - "военнослужащий морской пехоты в отставке" и приехал в Москву для участия в свадьбе.

После того как сведения о задержании появились в СМИ, близкие связались с представителями Конгресса США, американского посольства в РФ и Госдепартамента США.

"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. В его невиновности нет сомнений, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - отмечается в сообщении.

Полу Уилану грозит в РФ от 10 до 20 лет лишения свободы.

В 2016 году в России за шпионаж привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ.

Годом позже по статье о шпионаже были вынесены два обвинительных приговора.

Смотрите также:

Мата Хари в жизни и на экране Покорившая Париж Маргарета Гертруда Зелле, известная как Мата Хари, на фотографии первого десятилетия ХХ века. Громкая слава как танцовщицы "восточного стиля" пришла к ней в 1905 году. Шпионкой она стала позже, во время Первой мировой войны.

Мата Хари в жизни и на экране Восточная экзотика Экзотические костюмы в восточном стиле, загадочное имя, которое она себе взяла (Мата Хари переводится как "око зари" или "солнце"), танец, к концу которого исполницельница представала практически нагой, - Мата Хари умела увлечь публику и поклонников, которых у нее было множество.

Мата Хари в жизни и на экране Звезда эротики Такие фотографии Маты Хари продавались тогда во многих европейских столицах.

Мата Хари в жизни и на экране Для почтенной публики Впрочем, и такие тоже. Поскромнее - для почтенных отцов семейств, которые тоже ею увлекались.

Мата Хари в жизни и на экране Перед казнью В июле 1917 года французский военный суд признал Мату Хари виновной в шпионаже в пользу врага и приговорил к смертной казни. Спустя несколько месяцев, 15 октября 1917 года, приговор был приведен в исполнение. Эта фотография сделана непосредственно перед казнью.

Мата Хари в жизни и на экране Страсть и трагедия О жизни Маты Хари было снято немало художественных фильмов. На этом фото - несравненная Грета Гарбо в роли легендарной куртизанки и шпионки в фильме "Мата Хари" 1927 года. Рядом с ней - актер Рамон Новарро.

Мата Хари в жизни и на экране Агент Н21 Блистала в роли экзотической танцовщицы и шпионки и французская актриса Жанна Моро. На снимке: кадр из фильма "Мата Хари, агент Н21" 1964 года.

Мата Хари в жизни и на экране Танец со смертью В фильме немецкого телеканала ARD "Мата Хари: танец со смертью" 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

Мата Хари в жизни и на экране Телесериал Французская актриса Ваина Джоканте сыграла Мату Хари в сериале, который вышел весной 2017 года на российском Первом канале (до этого его показали в Португалии - на канале SIC). Снят он был при участии России, Португалии и Украины. Автор: Ольга Солонарь

