Россия поставит в США еще 6 ракетных двигателей РД-180

Производитель ракетных двигателей РД-180 российское НПО "Энергомаш" продлило на 2020 год контракт на поставку своей продукции американской компании United Launch Alliance. Об этом во вторник, 31 июля, заявил в интервью РИА "Новости" генеральный директор российского предприятия Игорь Арбузов.

При этом он опроверг появившиеся ранее сведения о том, что Россия до 2022 года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей. "Это не совсем так. По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще 6 двигателей РД-180", - заявил Арбузов.



В тот же день научный руководитель института космической политики Иван Моисеев выразил надежду, что поставки российских двигателей в США будут еще некоторое время продолжаться, поскольку являются взаимовыгодными. Но они закончатся, когда они (США - Ред.) перейдут на новую ракету Vulcan", - цитирует Моисеева РИА "Новости". Американцы планирует перейти на ракеты Vulcan с двигателями собственного производства после 2022 года.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в НПО " Энергомаш" и используется на американских ракетоносителях семейства Atlas. До настоящего времени в США поставлены 85 таких двигателей, напоминает "Интерфакс". После российской аннексии Крыма Конгресс США запретил использование этих двигателей начиная с 2019 года. Однако в 2015 году санкции в этой области были смягчены.

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