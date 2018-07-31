Россия поставит в США еще 6 ракетных двигателей РД-180

Производитель ракетных двигателей РД-180 российское НПО "Энергомаш" продлило на 2020 год контракт на поставку своей продукции американской компании United Launch Alliance. Об этом во вторник, 31 июля, заявил в интервью РИА "Новости" генеральный директор российского предприятия Игорь Арбузов.
При этом он опроверг появившиеся ранее сведения о том, что Россия до 2022 года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей. "Это не совсем так. По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще 6 двигателей РД-180", - заявил Арбузов.
В тот же день научный руководитель института космической политики Иван Моисеев выразил надежду, что поставки российских двигателей в США будут еще некоторое время продолжаться, поскольку являются взаимовыгодными. Но они закончатся, когда они (США - Ред.) перейдут на новую ракету Vulcan", - цитирует Моисеева РИА "Новости". Американцы планирует перейти на ракеты Vulcan с двигателями собственного производства после 2022 года.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в НПО " Энергомаш" и используется на американских ракетоносителях семейства Atlas. До настоящего времени в США поставлены 85 таких двигателей, напоминает "Интерфакс". После российской аннексии Крыма Конгресс США запретил использование этих двигателей начиная с 2019 года. Однако в 2015 году санкции в этой области были смягчены.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина