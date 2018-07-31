 Россия поставит в США еще 6 ракетных двигателей РД-180 | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2018

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Россия

Россия поставит в США еще 6 ракетных двигателей РД-180

Поставки российских ракетных двигателей в США могут продлиться до 2022 года, когда компания United Launch Alliance планирует перейти на ракеты Vulcan с двигателями собственного производства.

X-37B unbemannte Rakete startet (Reuters)

Запуск американской ракеты Atlas 5 с двигателями RD-180

Производитель ракетных двигателей РД-180 российское НПО "Энергомаш" продлило на 2020 год контракт на поставку своей продукции американской компании United Launch Alliance. Об этом во вторник, 31 июля, заявил в интервью РИА "Новости" генеральный директор российского предприятия Игорь Арбузов.

Контекст

Пентагон заплатит американским компаниям более 160 млн долларов за создание ракетных двигателей, которые заменят российские РД-180. Ранее разработать такие альтернативы поручил Конгресс США после аннексии Крыма РФ. (01.03.2016)

Законопроект, который будет рассмотрен Конгрессом США, требует от Пентагона до 2019 года разработать замену российскому двигателю РД-180, используемому для запуска ракет Atlas V. (03.12.2014)

При этом он опроверг появившиеся ранее сведения о том, что Россия до 2022 года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей.  "Это не совсем так. По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще 6 двигателей РД-180", - заявил Арбузов.
 

В тот же день  научный руководитель института космической политики Иван Моисеев выразил надежду, что поставки российских двигателей в США будут еще некоторое время продолжаться, поскольку являются взаимовыгодными. Но они закончатся, когда они (США - Ред.) перейдут на новую ракету Vulcan", - цитирует Моисеева РИА "Новости". Американцы планирует перейти на ракеты Vulcan с двигателями собственного производства после 2022 года.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в НПО " Энергомаш" и используется на американских ракетоносителях семейства Atlas. До настоящего времени в США поставлены 85 таких двигателей, напоминает "Интерфакс". После российской аннексии Крыма Конгресс США запретил использование этих двигателей начиная с 2019 года. Однако в 2015 году санкции в этой области были смягчены.

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