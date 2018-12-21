Россия оказалась не готова к "мусорной" реформе

1 января 2019 года в РФ должна была заработать новая система обращения с мусорными отходами, однако, как выяснилось, регионы не успели к ней подготовиться.
"Мусорная" реформа в России в очередной раз откладывается. Под конец 2018 года Госдума РФ спешно приняла решение отсрочить ее введение в регионах, не готовых к соблюдению новых правил обращения с отходами. В противном случае, как говорят эксперты, стране были уготованы не только проблемы с утилизацией мусора, но и рост социальной напряженности. В чем смысл реформы и почему ее не удается реализовать, выясняла DW.
Желающих отвечать за мусор оказалось недостаточно
С нового года в каждом субъекте РФ должны были появиться региональные операторы по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), которые обязаны отвечать за содержание свалок и создавать инфраструктуру по переработке мусора. Финансироваться операторы должны были за счет повышения тарифов на вывоз мусора, взимаемых с населения. Цель - создать условия, при которых большая часть отходов будет перерабатываться или сжигаться, а число мусорных полигонов сокращаться.
Однако ближе к концу года стало очевидно, что далеко не все регионы готовы к переходу на новую систему, поскольку в них не нашлось компаний, желающих стать операторами. В начале декабря в Госдуме состоялись слушания, на которых аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс предупредил депутатов о том, что в зоне риска находятся десять регионов. Спустя две недели Госдума приняла законопроект, предусматривающий переходный период и более мягкие условия ввода новой системы.
Трем регионам, в том числе Москве и Санкт-Петербургу разрешено перейти на новую схему в 2022 году. Остальным дается отсрочка в год, также им предоставляется возможность назначать операторов без конкурса и возлагать их обязанности на бюджетные учреждения. Еще одна поправка дает операторам право свозить мусор на полигоны, не включенные в госреестр, до 2023 года.
Полигонов не хватает, мусоросжигательных заводов тоже
Последнее послабление, очевидно, продиктовано тупиковой ситуацией, которая сложилась в России в сфере утилизации мусора. По данным консалтинговой группы "Текарт", на текущий момент в стране действует более тысячи полигонов (согласно госреестру - 1228, включая полигоны опасных отходов), однако "новых среди них очень немного, большая часть работает на пределе своих мощностей", - заявила DW эксперт департамента маркетингового анализа "Текарт" Евгения Пармухина.
Что касается мусоросжигательных заводов, то их на всю страну пока всего десять и, как говорит Пармухина, "как минимум шесть из них требуют серьезной реконструкции". По ее словам, некоторое время назад из-за несовершенства технологий три из них одновременно не работали. Официально эта информация нигде не подтверждалась. Зато известно о планах по строительству новых мощностей. "Согласно инициативам правительства, до 2022 года планируется построить пять новых мусоросжигательных заводов: четыре - в Подмосковье, один - под Казанью", - говорит эксперт. Вероятно, именно эти планы обуславливают сроки нового переходного периода "мусорной" реформы.
Проблема низких тарифов и непонятная система их образования
По словам специалистов, одна из краеугольных проблем, застопоривших реформу, - это система тарифов. "Бизнес не стремится в эту сферу, поскольку это инвестиционно, это непривлекательно - тарифы слишком низкие. Разница с Европой, для сравнения, более чем в 20 раз", - сообщил DW председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин. Однако даже повышение тарифов в 10 раз (примерно со 100 рублей до 1000) чревато социальным недовольством, а это, разумеется, государству не нужно.
Вопросы у экспертов вызывает и новый механизм, и методика расчета тарифов. Существующая система предполагает, что оплата производится по фактическому объему. Реформа же - что "субъект решает сам, какой применять механизм расчетов для жителей: исходя из площади помещения или числа прописанных в квартире жильцов по нормативу. Какое это имеет отношение к фактически произведенному мусору - непонятно", - говорит президент Ассоциации АКОН (Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость) Никита Чулочников.
Есть и другие вопросы: "Как учитывать сезонность? Больше, чем в другое время мусора производят в новогодние праздники. Что теперь с ним делать? Что делать применительно к нераспроданным квартирам в новостройках, где никто не прописан и не проживает? Как здесь определять подушевой учет производимого мусора? При этом в соседних квартирах этих домов собственники делают ремонт и производят много строительного мусора", - отмечает эксперт. Отсутствие ответов на все эти вопросы, по его мнению, и отталкивает добросовестных участников рынка.
У бизнеса нет уверенности, у населения - мотивации
Инвестировать в строительство крупных сортировочных центров и мусоросжигательных заводов бизнес тоже не торопится, а само "государство не располагает средствами, чтобы решить проблему запуска комплексной системы работы с отходами", говорит Закондырин. По его словам, проблема заключается в том, что правила работы в отрасли постоянно меняются: например, то вводится экологический налог, то утилизационный сбор. "Нет четкого механизма гарантий, непредсказуемость отталкивает бизнес, поскольку проекты окупаются далеко не за один год, а правила могут меняться раз в два-три года", - отмечает Закондырин.
Не созрело до сортировки мусора и само население, и здесь эксперт предлагает меры радикальные. "Экологически ответственное поведение в плане раздельного сбора мусора можно создать только при помощи репрессивных механизмов. Это мировая практика - штрафы и жесткий контроль. Убеждением и лаской здесь ничего не решишь. Психология большинства такова, что, если можно хаотически бросать мусор и ничего за это не платить, так и будет происходить", - убежден глава "Альянса Зеленых".
По мнению Никиты Чулочникова, если "опираться на количественные показатели фактически произведенного мусора, это будет стимулировать население к сокращению отходов, к раздельному сбору и самостоятельной утилизации различных видов мусора". В том числе следует применять "обратный выкуп" специализированными организациями, которые получают прибыль от переработки в энергию и вторичного использования. "Для внедрения этих принципов и нужно использовать переходный период", - заключает эксперт.
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