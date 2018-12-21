Россия оказалась не готова к "мусорной" реформе

"Мусорная" реформа в России в очередной раз откладывается. Под конец 2018 года Госдума РФ спешно приняла решение отсрочить ее введение в регионах, не готовых к соблюдению новых правил обращения с отходами. В противном случае, как говорят эксперты, стране были уготованы не только проблемы с утилизацией мусора, но и рост социальной напряженности. В чем смысл реформы и почему ее не удается реализовать, выясняла DW.

Желающих отвечать за мусор оказалось недостаточно

С нового года в каждом субъекте РФ должны были появиться региональные операторы по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), которые обязаны отвечать за содержание свалок и создавать инфраструктуру по переработке мусора. Финансироваться операторы должны были за счет повышения тарифов на вывоз мусора, взимаемых с населения. Цель - создать условия, при которых большая часть отходов будет перерабатываться или сжигаться, а число мусорных полигонов сокращаться.

Мусорный контейнер

Однако ближе к концу года стало очевидно, что далеко не все регионы готовы к переходу на новую систему, поскольку в них не нашлось компаний, желающих стать операторами. В начале декабря в Госдуме состоялись слушания, на которых аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс предупредил депутатов о том, что в зоне риска находятся десять регионов. Спустя две недели Госдума приняла законопроект, предусматривающий переходный период и более мягкие условия ввода новой системы.

Трем регионам, в том числе Москве и Санкт-Петербургу разрешено перейти на новую схему в 2022 году. Остальным дается отсрочка в год, также им предоставляется возможность назначать операторов без конкурса и возлагать их обязанности на бюджетные учреждения. Еще одна поправка дает операторам право свозить мусор на полигоны, не включенные в госреестр, до 2023 года.

Полигонов не хватает, мусоросжигательных заводов тоже

Последнее послабление, очевидно, продиктовано тупиковой ситуацией, которая сложилась в России в сфере утилизации мусора. По данным консалтинговой группы "Текарт", на текущий момент в стране действует более тысячи полигонов (согласно госреестру - 1228, включая полигоны опасных отходов), однако "новых среди них очень немного, большая часть работает на пределе своих мощностей", - заявила DW эксперт департамента маркетингового анализа "Текарт" Евгения Пармухина.

Мусорный полигон "Ядрово", против которого протестуют жители Волоколамска

Что касается мусоросжигательных заводов, то их на всю страну пока всего десять и, как говорит Пармухина, "как минимум шесть из них требуют серьезной реконструкции". По ее словам, некоторое время назад из-за несовершенства технологий три из них одновременно не работали. Официально эта информация нигде не подтверждалась. Зато известно о планах по строительству новых мощностей. "Согласно инициативам правительства, до 2022 года планируется построить пять новых мусоросжигательных заводов: четыре - в Подмосковье, один - под Казанью", - говорит эксперт. Вероятно, именно эти планы обуславливают сроки нового переходного периода "мусорной" реформы.

Проблема низких тарифов и непонятная система их образования

По словам специалистов, одна из краеугольных проблем, застопоривших реформу, - это система тарифов. "Бизнес не стремится в эту сферу, поскольку это инвестиционно, это непривлекательно - тарифы слишком низкие. Разница с Европой, для сравнения, более чем в 20 раз", - сообщил DW председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин. Однако даже повышение тарифов в 10 раз (примерно со 100 рублей до 1000) чревато социальным недовольством, а это, разумеется, государству не нужно.

На мусорной свалке в Подмосковье

Вопросы у экспертов вызывает и новый механизм, и методика расчета тарифов. Существующая система предполагает, что оплата производится по фактическому объему. Реформа же - что "субъект решает сам, какой применять механизм расчетов для жителей: исходя из площади помещения или числа прописанных в квартире жильцов по нормативу. Какое это имеет отношение к фактически произведенному мусору - непонятно", - говорит президент Ассоциации АКОН (Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость) Никита Чулочников.

Есть и другие вопросы: "Как учитывать сезонность? Больше, чем в другое время мусора производят в новогодние праздники. Что теперь с ним делать? Что делать применительно к нераспроданным квартирам в новостройках, где никто не прописан и не проживает? Как здесь определять подушевой учет производимого мусора? При этом в соседних квартирах этих домов собственники делают ремонт и производят много строительного мусора", - отмечает эксперт. Отсутствие ответов на все эти вопросы, по его мнению, и отталкивает добросовестных участников рынка.

У бизнеса нет уверенности, у населения - мотивации

Инвестировать в строительство крупных сортировочных центров и мусоросжигательных заводов бизнес тоже не торопится, а само "государство не располагает средствами, чтобы решить проблему запуска комплексной системы работы с отходами", говорит Закондырин. По его словам, проблема заключается в том, что правила работы в отрасли постоянно меняются: например, то вводится экологический налог, то утилизационный сбор. "Нет четкого механизма гарантий, непредсказуемость отталкивает бизнес, поскольку проекты окупаются далеко не за один год, а правила могут меняться раз в два-три года", - отмечает Закондырин.

Не созрело до сортировки мусора и само население, и здесь эксперт предлагает меры радикальные. "Экологически ответственное поведение в плане раздельного сбора мусора можно создать только при помощи репрессивных механизмов. Это мировая практика - штрафы и жесткий контроль. Убеждением и лаской здесь ничего не решишь. Психология большинства такова, что, если можно хаотически бросать мусор и ничего за это не платить, так и будет происходить", - убежден глава "Альянса Зеленых".

По мнению Никиты Чулочникова, если "опираться на количественные показатели фактически произведенного мусора, это будет стимулировать население к сокращению отходов, к раздельному сбору и самостоятельной утилизации различных видов мусора". В том числе следует применять "обратный выкуп" специализированными организациями, которые получают прибыль от переработки в энергию и вторичного использования. "Для внедрения этих принципов и нужно использовать переходный период", - заключает эксперт.

Смотрите также:

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Волоколамск против свалки Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово" Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане готовы бороться за чистый воздух Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Борьба за чистый воздух всеми средствами Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Горожане считают мусоровозы вручную Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Респираторы и защитные маски Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух "Горячая линия" в Волоколамске Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Замеры воздуха на мусорном полигоне После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты. Автор: Елена Барышева

