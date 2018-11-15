 Россия оказалась в конце списка стран по стоимости бизнеса | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2018

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Россия

Россия оказалась в конце списка стран по стоимости бизнеса

Российские компании оцениваются дешевле западных, в частности, из-за плохой инвестиционной привлекательности.

Московская школа управления Сколково

Московская школа управления "Сколково"

Россия оказалась на 27-м, четвертом от конца, месте в списке стран, сформированном на основании "индекса стоимости бизнеса". Об этом свидетельствуют результаты доклада, подготовленного Московской школой управления "Сколково" и российской управляющей компанией United Capital Partners (UCP). При этом, как передает в понедельник, 19 ноября, РБК, отчет с соответствующими предложениями уже направлен Центробанку РФ.

Рейтинг возглавили США, показатели России по сравнению с этой страной почти в 2,75 раза хуже. В первую пятерку также вошли: Великобритания, Канада, Нидерланды и ОАЭ. Германия расположилась на седьмой строчке.

Плохое развитие фондового рынка и недоступность финуслуг

Контекст

С немецким бизнесом в России связаны сотни тысяч рабочих мест. Они будут потеряны, если принять закон об ответственности за исполнение санкций, считает Германо-российская внешнеторговая палата. (17.05.2018)

Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России. (17.10.2018)

В ходе опроса по заказу РБК 86 процентов руководителей крупных российских фирм заявили, что опасаются новых санкций США против Москвы. (06.11.2018)

Исследование проводилось среди 30 крупнейших экономик мира, при этом учитывались 19 факторов в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.

Авторы доклада обратили внимание на недостаточный уровень развития фондового рынка и доступности финансовых услуг в России, в частности, и из-за завышенных ставок по кредитам.

"Весьма вероятно, что низкий рейтинг России в части инвестиционной привлекательности вызван, в том числе и большим количеством проверок малого и среднего бизнеса", - пояснила эксперт по налоговому и юридическому консультированию Алиса Мелконян.

Ранее в ходе опроса 86 процентов руководителей крупных российских фирм заявили, что опасаются новых санкций США против Москвы.


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    Автор: Андрей Гурков


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На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW. (26.06.2018)  

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