 Россия обещает продолжить военную помощь странам Африки | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2019

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Россия

Россия обещает продолжить военную помощь странам Африки

Россия будет и впредь обучать в своих учебных заведениях силовиков из государств Африки, заявил президент РФ Путин. По его словам, сейчас в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из 20 африканских стран.

На саммите Россия - Африка в Сочи

На саммите Россия - Африка в Сочи

Президент России Владимир Путин, в ходе первого саммита Россия - Африка, заверил гостей из африканских стран в намерении и впредь оказывать им военную помощь "в борьбе с терроризмом и экстремизмом".  Уже сейчас в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из 20 африканских государств, заявил Путин во второй, завершающий день саммита Россия - Африка в Сочи в четверг, 24 октября.

Контекст

МИДу России удобнее всего считать убийство трех журналистов в ЦАР ограблением. Но все могло быть сложнее, заявил в интервью DW немецкий специалист, находящийся в этой африканской стране. (02.08.2018)

На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему. (24.10.2019)

"В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется и сотрудничество в военной и военно-технической областях", - отметил глава российского государства. Он отметил, что Россия заключила соглашения о таком сотрудничестве более чем с 30 африканскими странами, которым Москва, по его словам, "поставляет широкую номенклатуру вооружений и техники", причем частично - на безвозмездной основе.

Регулярные саммиты 

В своей речи Путин констатировал, что развитию африканского континента мешают "терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство", многие страны Африки к тому же "сталкиваются с последствиями так называемой "арабской весны", в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке".

В сочинском саммите участвовали около 10 тысяч представителей более чем из 50 стран Африки, в том числе свыше 40 глав государств и правительств. Такие встречи планируется проводить каждые три года. Запланировано и расширение сотрудничества между Африканским Союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), где доминирует Россия.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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