 Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы в Украине | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2019

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Россия

Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы в Украине

Закон, принятый Радой, "исключает участие граждан государства-агрессора в наблюдении за выборами". В МИД РФ утверждают, что, отказываясь от отправки наблюдателей, руководствовались "соображениями безопасности".

Голосование на выборах мэра Киева (фото из архива, ноябрь 2015 года)

Голосование на выборах мэра Киева (фото из архива, ноябрь 2015 года)

Россия не будет отправлять своих наблюдателей для работы в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборах президента Украины 31 марта. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщили в МИД РФ.

По версии российской стороны, подобное решение продиктовано "соображениями безопасности".

Киев отказал в аккредитации

Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве отказали "долгосрочным наблюдателям" из России в аккредитации. Как пояснял заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, БДИПЧ должно принять во внимание "закон, принятый Верховной радой, который исключает участие граждан государства-агрессора в наблюдении за выборами". Под страной-агрессором украинское законодательство понимает Россию.

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Всего же, по словам Кислицы, Киев рассмотрит возможность присутствия в стране около 750 краткосрочных наблюдателей.

БДИПЧ ОБСЕ включил россиянок в списки наблюдателей

В среду, 6 февраля, стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) передало в МИД Украины на согласование список наблюдательной миссии из 92 кандидатур. Среди них две гражданки России, передавало агентство "Интерфакс".

При этом еще в январе 2019 года глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин официально уведомил БДИПЧ, что МИД не допустит российских наблюдателей на президентские выборы.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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