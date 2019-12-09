Россия намерена поставить С-400 во все арктические дивизионы Северного флота

Усилении военного присутствия РФ в Арктике связывают со стремлением к контролю над полезными ископаемыми и торговыми путями. Москва собирается оснастить все арктические дивизионы Северного флота ЗРС С-400 "Триумф".
В сентябре 2019 года Москва дислоцировала ЗРС С-400 "Триумф" на острове Южном архипелага Новая Земля
Усиливая военное присутствие в полярном регионе, Россия собирается в ближайшие годы оснастить все арктические дивизионы Северного флота зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник, 9 декабря.
По его словам, в сентябре несколько ракетных комплексов С-400 уже были размещены на архипелаге Новая Земля. Кроме того, ЗРС этого типа дислоцированы на Кольском полуострове. По информации Моисеева, в ближайшие годы все арктические дивизионы будут оснащены такими комплексами, "что позволит прикрыть Заполярье от любых средств воздушного нападения - авиации, крылатых и баллистических ракет".
В августе Россия провела испытания межконтинентальных ракет в полярном регионе Северного Ледовитого океана и Баренцевом море.
Соперничество РФ, США и Китая в Арктике
Усиление военного присутствия России в Арктике связано с гонкой, на кону которой стоит контроль над полезными ископаемыми, а также торговыми путями в отдельных частях арктического региона, которые открываются благодаря таянию льдов и изменению климата, отмечает информагентство Reuters.
Помимо России, к господству в Арктике стремятся и другие страны. Так, в октябре специалисты берлинского Фонда науки и политики (SWP) указали на то, что политика США в арктическом регионе является "зависимой переменной" соперничества держав. С другой стороны, Вашингтон стремится внимательно следить и за активностью Китая в полярном регионе, указывает Reuters.
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Интервью командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева газете вооруженных сил РФ "Красная звезда"