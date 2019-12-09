 Россия намерена поставить С-400 во все арктические дивизионы Северного флота | Новости из Германии о России | DW | 09.12.2019

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Россия

Россия намерена поставить С-400 во все арктические дивизионы Северного флота

Усилении военного присутствия РФ в Арктике связывают со стремлением к контролю над полезными ископаемыми и торговыми путями. Москва собирается оснастить все арктические дивизионы Северного флота ЗРС С-400 "Триумф".

Российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф

В сентябре 2019 года Москва дислоцировала ЗРС С-400 "Триумф" на острове Южном архипелага Новая Земля

Усиливая военное присутствие в полярном регионе, Россия собирается в ближайшие годы оснастить все арктические дивизионы Северного флота зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник, 9 декабря.

По его словам, в сентябре несколько ракетных комплексов С-400 уже были размещены на архипелаге Новая Земля. Кроме того, ЗРС этого типа дислоцированы на Кольском полуострове. По информации Моисеева, в ближайшие годы все арктические дивизионы будут оснащены такими комплексами, "что позволит прикрыть Заполярье от любых средств воздушного нападения - авиации, крылатых и баллистических ракет".

В августе Россия провела испытания межконтинентальных ракет в полярном регионе Северного Ледовитого океана и Баренцевом море.

Контекст

В Петербурге начал работу Международный арктический форум. Изменение климата может сделать Арктику открытой для судоходства и добычи ресурсов, а также усиливает борьбу за влияние в регионе. (09.04.2019)

Спикеры форума "Геологоразведка-2018" сошлись во мнении, что Россия не готова и не нуждается в форсировании работ на арктическом шельфе. Почему они так считают? (24.10.2018)

Соперничество РФ, США и Китая в Арктике

Усиление военного присутствия России в Арктике связано с гонкой, на кону которой стоит контроль над полезными ископаемыми, а также торговыми путями в отдельных частях арктического региона, которые открываются благодаря таянию льдов и изменению климата, отмечает информагентство Reuters.

Помимо России, к господству в Арктике стремятся и другие страны. Так, в октябре специалисты берлинского Фонда науки и политики (SWP) указали на то, что политика США в арктическом регионе является "зависимой переменной" соперничества держав. С другой стороны, Вашингтон стремится внимательно следить и за активностью Китая в полярном регионе, указывает Reuters.

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  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Мюнхенская конференция: к чему может привести противостояние России и Запада. DW Новости

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Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии.  

Ссылки в интернете

Интервью командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева газете вооруженных сил РФ "Красная звезда"

Интервью командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева газете вооруженных сил РФ "Красная звезда"

Анализ Фонда науки и политики (SWP) ситуации вокруг борьбы за сферы влияния в Арктике

Анализ Фонда науки и политики (SWP) ситуации вокруг борьбы за сферы влияния в Арктике

Аудио- и видеофайлы по теме

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От ракет и ДРСМД до "Северного потока-2": что на Мюнхенской конференции по безопасности говорили о РФ  

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