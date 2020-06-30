Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о гуманитарной помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на выдвинутый Германией и Бельгией проект резолюции о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Голосование по проекту прошло во вторник, 7 июля. Германия и Бельгия предлагали продлить на год ныне действующий механизм по доставке помощи в Сирию через два пропускных пункта на границе Турции и Сирии. Вето для Германии оказалось "тем более непонятным, учитывая что представленный текст уже был компромиссом", указала представительница МИДа в Берлине. 13 из 15 государств-членов Совбеза ООН одобрили германо-бельгийский проект.
Пятнадцатое вето
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что трансграничный механизм оказания помощи пора "постепенно сворачивать", так как за последние шесть лет "значительно сократилась неподконтрольная правительству Сирии территория". Вместо этого Россия хочет выдвинуть свой вариант резолюции, согласно которому помощь будет доставляться лишь через один пропускной пункт на сирийско-турецкой границе - КПП "Баб-эль-Хава", сообщил Небензя. Москву не устраивает этот проект, поскольку таким образом гуманитарная помощь поставляется в те районы, которые не контролирует Дамаск. Это уже пятнадцатое вето, которое Россия накладывает с начала войны в Сирии.
Действующая резолюция СБ ООН была принята в 2014 году и несколько раз продлевалась. Сначала она позволяла колоннам с гуманитарной помощью пересекать четыре пограничных пункта Сирии (два с турецкой стороны, по одному - с иракской и иорданской) без согласия сирийских властей. Так международные организации могли доставлять гуманитарную помощь в регионы, контролируемые повстанцами. Однако под давлением Москвы число пропускных пунктов сократилось до двух. Действие резолюции истекает 10 июля.
Миллионы сирийцев нуждаются в помощи
В проекте отмечалось, что более 11 миллионов человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, особенно на фоне пандемии коронавируса, краха сирийской экономики и катастрофической гуманитарной ситуации в провинции Идлиб.
Ранее 7 июля международная комиссия ООН приравняла действия Сирии и РФ к военным преступлениям. Сирийские правительственные войска, поддерживаемые Воздушно-космическими силами России, систематически совершали удары по десяткам больниц, школ и рынков в районе контролируемого повстанцами города Идлиб на северо-востоке страны.
Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.
Смотрите также:
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Заграждения из колючей проволоки на границе
С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей на границе увеличивается
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Столкновения на границе
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
По реке в Грецию
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Опасное путешествие через Эврос
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей будет сложно остановить
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Турция не справляется с беженцами
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
-
Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
ЕС думает, что делать с беженцами
Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.
Автор: Наталья Позднякова