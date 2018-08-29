 Россия названа крупнейшим инвестором Украины в 2018 году | Новости из Германии об Украине | DW | 30.08.2018

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Украина

Россия названа крупнейшим инвестором Украины в 2018 году

Российская сторона вложила в Украину более 430 миллионов долларов в первой половине 2018 года. При этом общий объем инвестиций в Украину сократился на 30 процентов.

Приватбанк, Киев, 2016 год

Приватбанк, Киев, 2016 год

В первой половине 2018 года Россия стала крупнейшим инвестором Украины. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг, 30 августа, Государственной службой статистики Украины. Как следует из данных, российские инвесторы вложили в Украину 436 миллионов долларов, что составляет 34,6 процента от общей суммы вложений. Вдвое меньше вложил Кипр (219 миллионов, 27,4 процента) и Нидерланды (207 миллионов, 16,5 процента). Далее следуют Австрия, Польша, Франция и Великобритания.

Контекст

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. (26.07.2018)

Украинские граждане забрали из работающих на местном рынке и попавших под санкции властей российских банков более 25% депозитов. Нового владельца удалось найти лишь одному из таких банков. (21.03.2018)

Больше всего денег всеми инвесторами вложено в финансовую и страховую деятельность (750,5 миллиона долларов - почти 60 процентов инвестиций). Далее следуют инвестиции в торговлю и ремонт автотранспортных средств (120,5 млн, 9,6 процента), промышленность (почти 103 млн, 8,2 процента), информационную и телекоммуникационную отрасли (100 млн, 7,9 процента), операции с недвижимостью (75 млн, 5,9 процента) и научную деятельность (55,8 млн, 4,4 процента).

Статистика приводится без учета данных по аннексированному Россией Крыму и Донецкой и Луганской областям, где сейчас ведутся военные действия.

Чистый приток средств в украинскую экономику в первые шесть месяцев 2018 года сократился более чем на 30 процентов, составив 922 миллиона долларов.

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    Автор: Сергей Елкин


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