Россия и Украина обменялись задержанными моряками рыболовецких судов

Украина и Россия обменялись задержанными моряками с российского судна "Норд" и украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". Об этом сообщили омбудсмены обеих стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.

При этом Денисова подчеркнула на своей странице в Facebook, что "это был не обмен": "Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".

Пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что семь членов экипажа задержанного украинскими властями сейнера "Норд" уже вернулись в Крым. Первая часть экипажа уже ранее вернулась на аннексированный Россией полуостров через Беларусь.

По словам Москальковой, теперь Москва и Киев начали переговоры о возвращении на родину капитанов российского "Норда" Владимира Горбенко и украинского "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Капитану "Норда" Владимиру Горбенко украинские власти вменяют в вину нарушение нескольких украинских законов - в том числе нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал маломерное рыболовецкое судно "Норд" в украинских водах Азовского моря 25 марта. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что судно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь". В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

Сам сейнер, который Украина считает незаконно захваченным Россией, будет продан с аукциона. Для этой цели его передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:14 Now live 03:14 мин Поделиться Почему у рыбаков Мариуполя всегда плохое настроение Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/35zcR Рыбная ловля в условиях войны, или Почему у рыбаков Мариуполя постоянно плохое настроение