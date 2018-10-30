Россия и Украина обменялись задержанными моряками рыболовецких судов

Украина и Россия обменялись задержанными моряками с российского судна "Норд" и украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". Об этом сообщили омбудсмены обеих стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.
При этом Денисова подчеркнула на своей странице в Facebook, что "это был не обмен": "Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".
Пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что семь членов экипажа задержанного украинскими властями сейнера "Норд" уже вернулись в Крым. Первая часть экипажа уже ранее вернулась на аннексированный Россией полуостров через Беларусь.
По словам Москальковой, теперь Москва и Киев начали переговоры о возвращении на родину капитанов российского "Норда" Владимира Горбенко и украинского "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.
Капитану "Норда" Владимиру Горбенко украинские власти вменяют в вину нарушение нескольких украинских законов - в том числе нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.
Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал маломерное рыболовецкое судно "Норд" в украинских водах Азовского моря 25 марта. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что судно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь". В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
Сам сейнер, который Украина считает незаконно захваченным Россией, будет продан с аукциона. Для этой цели его передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Смотрите также:
-
Золотой Крым и его гробницы
Из крымских музеев
В Бонне было представлено около 550 экспонатов. Почти все они - из фондовых собраний музеев Украины. Из Бонна выставка поехала в Амстердам. И тут в дело вмешалась политика. Нидерланды не признают присоединение Крыма к России. Куда же теперь возвращать сокровища? Суд в Амстердаме рассматривает дело. 14 декабря он принял решение в пользу Украины.
-
Золотой Крым и его гробницы
Серьги V века
Пока спор продолжается, увидеть сокровища практически невозможно. Мы знакомим с бесценными археологическими находками, которые были показаны в Бонне. Одним из сенсационных артефактов стали эти серьги. Могильник Джург-оба в Крыму, где их нашли, - это, собственно, целый комплекс захоронений. Они относятся к античному городищу Китей.
-
Золотой Крым и его гробницы
Узел Геракла
Застежка из золота, украшенная бирюзой, выполнена в форме так называемого "узла Геракла". Это одна из излюбленных форм античных украшений. Предполагается, что название произошло от того, каким образом завязывал Геракл на груди шкуру убитого им немейского льва. В морском деле узел Геракла (петли, продетые друг в друга) называется сегодня прямым узлом.
-
Золотой Крым и его гробницы
Дельфин сарматской царицы
Эту застежку из горного хрусталя в виде дельфина нашли в Ногайчинском кургане, в захоронении женщины, жившей в конце I века до н.э. - I веке н.э. Судя по обилию золотых украшений и драгоценных камней, речь идет о царице или жрице. Находка имела огромную научную ценность: она позволила больше узнать о сарматских племенах. Возможно, археологи нашли захоронение легендарной царицы сарматов Амаги.
-
Золотой Крым и его гробницы
Крымский карнеол
Бусы в I веке н.э. делали в Крыму из золотых пластинок и колечек, отполированного стекла и карнеола. Карнеол - минерал красновато-розового, желто-красного или оранжево-красного оттенков. Его название происходит от цвета, напоминающего окрас ягод кизила. Название этой ягоды по-латински - Cornus. Но больше известно и укоренилось греческое название этого минерала: сердолик.
-
Золотой Крым и его гробницы
Драгоценное оружие
Этот меч был найден в "Толстой могиле" - скифском кургане IV века до н.э., расположенном недалеко от станции Чертомлык Днепропетровской области. Центральная гробница, где был похоронен представитель скифской знати, оказалась частично разграбленной. Тем не менее, здесь нашли около 600 золотых украшений. Изображения крылатых львов, оленей, лошадей и орлов украшают золотые ножны меча.
-
Золотой Крым и его гробницы
Пшеница на экспорт
В позднескифском городище Усть-Альма на западном берегу Крыма выращивали пшеницу, рожь, ячмень, горох. Крымская пшеница шла на экспорт и особенно славилась в Греции. Зерном и определялось богатство Усть-Альмы. В одном из некрополей поселения были найдены эти уникальные китайские лаковые шкатулки. Им около двух тысяч лет. Шкатулки отреставрированы японскими мастерами.
-
Золотой Крым и его гробницы
Виноградная мишура
Золотые декоративные украшения в виде листочков также были найдены в Усть-Альме. Скорее всего, образцом были виноградные листья, хотя некоторые ботаники в этом сомневаются.
-
Золотой Крым и его гробницы
Незамеченная могила
Одна из самых богатых находок некрополя Джурга-оба была сделана совсем недавно, в 2007 году. В склепе до этого побывали грабители, но это захоронение они не заметили. Здесь была похоронена представительница знати. Об этом говорят, в частности, золотая погребальная диадема с трилистниками и драгоценные серьги с сердоликовыми и гранатовыми вставками. Женщина умерла молодой: ей было не больше 25 лет.
Автор: Ефим Шуман