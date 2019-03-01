 Россия и США почти вдвое снизят стоимость виз друг для друга | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2019

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Россия

Россия и США почти вдвое снизят стоимость виз друг для друга

С 4 марта цена деловых и туристических виз для граждан России и США вновь составит 160 долларов. Такой она была до 1 января 2019 года, пока страны не ввели дополнительный сбор.

Заграничный паспорт США (фото из архива)

Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости деловых и туристических виз. С 4 марта визовый сбор снова составит 160 долларов, сообщило в пятницу, 1 марта, министерство иностранных дел РФ.

Контекст

Российский МИД предупредил о возможном прекращении прямого авиасообщения между РФ и США. Причина - якобы проблемы экипажей "Аэрофлота" с визами. Взгляд Сергея Елкина на предостережения МИДа. (20.04.2018)

Из-за сокращения численности сотрудников американское посольство в Москве почти перестало выдавать визы. DW узнала, как россияне справляются с этой ситуацией. (23.10.2017)

Дополнительный сбор в размере 143 долларов, введенный в январе 2019 года, отменен, отметили в американском посольстве в России по запросу "Интерфакса". Кроме того, обе стороны договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы.

Многократная трехлетняя виза в США подорожала для россиян до 303 долларов с 1 января 2019 года. В Госдепартаменте подчеркнули, что это ответная мера на повышение консульских сборов для граждан США, намеренных въехать в РФ. В то же время в ведомстве отметили, что откажутся от дополнительного сбора, как только на этот шаг пойдет Россия.

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    Автор: Ирина Филатова


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