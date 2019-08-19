 Россия и Китай раскритиковали испытания ракеты в США | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2019

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Россия

Россия и Китай раскритиковали испытания ракеты в США

Москва выразила мнение, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности. Пекин призвал США отказаться от менталитета холодной войны, предупредив, что их действия приведут к новому витку гонки вооружений.

Запуск крылатой ракеты на острове Сан-Николас

Запуск крылатой ракеты на острове Сан-Николас

Россия и Китай раскритиковали первое испытание в США крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), утратившим силу 2 августа. "Это вызывает сожаление, СШA, очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности", - заявил во вторник, 20 августа, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, "не может быть более явного и ясного подтверждения того, что разработка такого вооружения американцами велась давно". Рябков подчеркнул, что Россия не "поддастся на провокации", не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений и не будет размещать новых ракет, пока этого не сделают США.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)

Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным. (02.08.2019)

Угроза нового витка гонки вооружений

Обеспокоенность действиями США выразил и Китай. "Этот шаг спровоцирует новый виток гонки вооружений, который приведет к эскалации военной конфронтации и весьма негативно повлияет на ситуацию с безопасностью в мире и в регионе", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине. Он добавил, что США следует отказаться от менталитета холодной войны и предпринимать больше шагов, направленных на укрепление международного и регионального мира и спокойствия.

Накануне Пентагон сообщил об успешном испытании обычной ракеты наземного базирования. Она была запущена с базы ВМС США близ побережья Калифорнии и, преодолев 500 километров, точно поразила цель, говорится в сообщении американского оборонного ведомства. В сообщении также отмечается, что данные, полученные в ходе испытания, будут использованы для разработки новых ракет средней дальности.

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    Автор: Наталия Королева


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