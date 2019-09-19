Россия и Китай блокировали в Совбезе ООН резолюцию о помощи Сирии

Россия и Китай на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 20 декабря, наложили вето на проект резолюции о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, который разработали Германия, Бельгия и Кувейт.

Этот документ предлагал сохранить три из четырех пунктов пропуска, неподконтрольных официальному Дамаску. Кроме того, предлагалось продлить механизм трансграничной гуманитарной помощи еще на один год. За проект проголосовали все члены Совбеза ООН, кроме России и Китая. В свою очередь российско-китайский проект не получил необходимой поддержки.

Резолюция по Сирии истекает 10 января 2020 года

"Это очень печальный день для жителей Сирии, печальный день для этого Совета", - заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил позицию России тем, что сирийский президент Башар Асад вернул контроль над большей частью страны, а значит, резолюция трансграничной гуманитарной помощи "устарела".

Мандат на текущую резолюцию по Сирии истекает 10 января, за это время Совбез ООН должен прийти к компромиссу по данному вопросу. "Совет Безопасности продолжит работать каждый день до 10 января, чтобы принять резолюцию", - заявила постпред США при ООН Келли Крафт. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, Россия, которая является ближайшим союзником Башара Асада, 14 раз воспользовалась правом вето в Совбезе ООН.

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