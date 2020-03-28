 Россия закрывает границу из-за коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2020

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Россия

Россия закрывает границу из-за коронавируса

Ряд российских регионов уже ввел ограничения на работу транспорта и другие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Пограничный переход в Белгородской области

Пограничный переход в Белгородской области

В борьбе с распространением коронавируса Россия закрывает с полуночи 30 марта движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Об этом говорится в правительственном постановлении, опубликованном в субботу, 28 марта. В стране временно ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, российскую границу можно будет пересекать лишь дипломатам, членам официальных делегаций и их семьям, водителям грузового транспорта, экипажам речных судов и бригадам поездов международного железнодорожного сообщения. Кроме того, пересекать границу РФ смогут жители Калининградской области при наличии официальной регистрации в регионе, а также жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

Ограничения не коснутся россиян, которые выезжают из страны в связи со смертью близкого родственника. Однако для этого потребуется копия свидетельства или справки о смерти, а также документ, который подтвердит родство. В постановлении правительства не указано, как долго эти ограничения будут действовать.

Ранее некоторые регионы России ввели ограничения на передвижение граждан, чтобы сдержать распространение коронавируса. Так, в Красноярском крае ограничен выезд граждан за пределы муниципальных образований. В Карелии временно приостановлена работа общественного транспорта. В Сахалинской области ограничено количество рейсов, прибывающих с материка, а все прибывшие пассажиры должны пройти тестирование на коронавирус и двухнедельный карантин.

Закрыли въезд в Грозный власти Чечни. Теперь попасть в город смогут лишь жители, а также сотрудники ряда организаций, например, поставляющих продукты питания и товары первой необходимости. Кроме того, жителям региона ограничили перемещение по республике.

В России более 1200 инфицированных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом нового типа в мире продолжает расти. По данным международной инициативы Worldometer, вирус проник в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 600 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 28 тысяч, выздоровели 137 тысячи.

В России зарегистрировано более 1250 случаев заражения коронавирусом, большая часть из них приходится на Москву. Семеро зараженных скончались - пять пациентов в Москве, один в Оренбурге и один - в Санкт-Петербурге. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска, предписано оставаться дома. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, президент Владимир Путин призвал жителей в это время избегать посещения общественных мест. Регионы России ограничили работу кафе, ресторанов, театров и торгово-развлекательных центров.

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    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

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    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

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    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

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    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

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    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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