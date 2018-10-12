 Россия возобновит пилотируемые полеты в космос до конца года | Новости из Германии о России | DW | 13.10.2018

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Россия

Россия возобновит пилотируемые полеты в космос до конца года

Пилотируемые запуски в космос, приостановленные после аварии при запуске ракеты "Союз-ФГ", могут возобновиться уже в конце ноября или начале декабря текущего года.

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем Союз ТМА-13М с космодрома Байконур, 2014 год

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-13М" с космодрома Байконур, 2014 год

Россия возобновит запуск пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС) до конца 2018 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" в субботу, 13 октября, со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Роскосмос. "Специалисты изучают все материалы по нештатной работе ракеты-носителя "Союз-ФГ", которые ежедневно поступают в их распоряжение, - заявил собеседник агентства. - Исходим из того, что после завершения работы комиссии будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности ракеты-носителя".

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Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск корабля "Союз МС-11" с космодрома Байконур может состояться уже в конце следующего месяца - предположительно, 28 ноября. В свою очередь, источник РИА "Новости" заявил, что следующий запуск планируется провести с 5 по 7 декабря. Позже другой собеседник агентства пояснил, что "предварительно называются разные даты..., но ничего еще не определено".

По информации "Интерфакса", в рамках следующей экспедиции на орбиту отправятся дублеры экипажа корабля "Союз МС-10" Олег Кононенко и Давид Сен-Жак. В то же время возвращение с орбиты "Союза МС-09" может сдвинуться на более поздний срок.

Роскосмос назвал возможную причину аварии

11 октября произошла авария во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10". В Роскосмосе считают, что инцидент произошел из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью в результате отказа штатной системы разделения.  Как рассказал "Интерфаксу" собеседник, знакомый с ходом расследования, государственная комиссия установила, что не сработал пиропатрон, в результате чего на верхней части бокового блока первой ступени не открылся клапан, газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты. В итоге аварийный блок первой ступени ударился о центральный блок, повредив его.

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