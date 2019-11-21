 Россия вводит краткосрочную универсальную электронную визу | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2020

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Россия

Россия вводит краткосрочную универсальную электронную визу

По единой электронной визе, которая вводится с 1 января 2021 года, в России можно будет находиться до 16 суток. Закон о ней принят в Госдуме в третьем, окончательном чтении.

Russland Ukraine Grenzübergang Nekhoteevka (picture-alliance/Public relations center of Federal Security Service)

Российская Госдума приняла закон о введении с начала 2021 года универсальной единой электронной визы. Во вторник, 21 июля, прошло третье, окончательное чтение документа, вводящего однократную электронную визу для краткосрочного пребывания иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Срок оформления электронной визы должен составлять не более 4-х календарных дней с даты подачи заявления о ее оформлении через специализированный сайт в интернете. Действовать разрешение на въезд будет в течение двух месяцев.

Не более 16 суток

Находиться по ней в РФ будет разрешено до 16 суток. Это будет самостоятельная категория визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица.

В тексте закона указывается, что въезд иностранных граждан в Россию и выезд из нее на основании электронных виз будет осуществляться  в пунктах пропуска через государственную границу РФ, определенных правительством страны.

Впервые электронные визы для граждан некоторых государств начали выдавать в 2017 году для посещения Дальневосточного федерального округа. Затем такой проект был запущен в Калининградской области, а с октября 2019 года - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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