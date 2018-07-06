 Россия ввела новые пошлины на товары США | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2018

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Россия

Россия ввела новые пошлины на товары США

Дополнительные пошлины РФ в 25-40 процентов коснутся импортируемых из США некоторых видов строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования.

Москва

Москва

Россия ввела повышенные пошлины на ввозимые из США на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно. Ставки импортных пошлин составили от 25 до 45 процентов от стоимости товаров. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Контекст

Президент США Трамп исполнил свои угрозы и не продлил отсрочку для штрафных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС. DW разбиралась, что это значит и каковы будут последствия этого шага. (01.06.2018)

Президент РФ чувствителен в вопросах международного престижа, но возвращение в G7 волнует его гораздо меньше встречи с президентом США, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. (08.06.2018)

Пекин грозит ответить Вашингтону введением ввозного сбора на ряд товаров из США, также равного 25 процентам. США намерены расширить список подпавших под пошлины китайских товаров. (06.07.2018)

Под повышенные пошлины подпадают те американские товары, аналоги которых производятся в России, уточняет министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он оценил ущерб от мер США для российских экспортеров в 537,6 млн долларов. Повышение пошлин со стороны РФ позволит компенсировать только часть ущерба - 87,6 млн долларов, считает Орешкин.

Меры РФ стали ответом на то, что США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на импорт алюминия. Россия наряду с ЕС, Канадой, Норвегией, Мексикой, Индией и Китаем инициировала спор с США в ВТО.

США с 6 июля ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров в 25 процентов. Общая стоимость подпавших под меры товаров - 34 млрд долларов. Китай в тот же день ввел 25-процентные пошлины на американские товары на ту же общую сумму.

Смотритетакже:

  • Пачка риса Uncle Ben's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сельскохозяйственная продукция

    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Арахисовое масло

    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Апельсиновый сок

    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

 

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Минэкономразвития РФ

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