 Россиянин приговорен в Мексике к 37,5 годам тюрьмы за убийство | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2019

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Россия

Россиянин приговорен в Мексике к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Житель Канкуна Алексей Макеев, оскорблявший мексиканцев в YouTube, признан виновным в убийстве мексиканца в ходе массовой драки.

Канкун

Канкун

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к длительному лишению свободы за убийство, совершенное в 2017 году. Суд в штате Кинтана-Роо во вторник, 16 июля, признал Макеева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком 37,5 лет, а также выплате ущерба семье погибшего на сумму 405 тысяч песо (в пересчете около 22 тысяч долларов), сообщила прокуратура мексиканского штата.

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Проживавший в Канкуне Макеев получил известность в Мексике после публикации оскорбительных видеороликов, в которых он угрожал жителям этой страны, используя в числе прочего нацистскую символику. В мае 2017 года несколько сотен человек собрались у его дома, словесная перепалка переросла в драку. При этом Макеев нанес 19-летнему мексиканцу смертельное ножевое ранение. С тех пор россиянин находится в мексиканской тюрьме. Его канал в YouTube закрыт из-за нарушения правил.

В посольстве РФ сообщили о возможности передачи осужденного

В посольстве РФ в Мексике сообщили, что основные права Алексея Макеева во время процесса были соблюдены. "Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией", - указал представитель посольства в интервью РИА "Новости".

Одновременно в диппредставительстве указали, что статья уголовного кодекса Мексики, по которой осужден Макеев, предполагает возможность передачи осужденного в страну, гражданином которой он является. Макеев с подобной просьбой пока не обращался.

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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