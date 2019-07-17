Россиянин приговорен в Мексике к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к длительному лишению свободы за убийство, совершенное в 2017 году. Суд в штате Кинтана-Роо во вторник, 16 июля, признал Макеева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком 37,5 лет, а также выплате ущерба семье погибшего на сумму 405 тысяч песо (в пересчете около 22 тысяч долларов), сообщила прокуратура мексиканского штата.

Проживавший в Канкуне Макеев получил известность в Мексике после публикации оскорбительных видеороликов, в которых он угрожал жителям этой страны, используя в числе прочего нацистскую символику. В мае 2017 года несколько сотен человек собрались у его дома, словесная перепалка переросла в драку. При этом Макеев нанес 19-летнему мексиканцу смертельное ножевое ранение. С тех пор россиянин находится в мексиканской тюрьме. Его канал в YouTube закрыт из-за нарушения правил.

В посольстве РФ сообщили о возможности передачи осужденного

В посольстве РФ в Мексике сообщили, что основные права Алексея Макеева во время процесса были соблюдены. "Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией", - указал представитель посольства в интервью РИА "Новости".

Одновременно в диппредставительстве указали, что статья уголовного кодекса Мексики, по которой осужден Макеев, предполагает возможность передачи осужденного в страну, гражданином которой он является. Макеев с подобной просьбой пока не обращался.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Город в руинах: Мехико после землетрясения Десятки разрушенных домов 19 сентября около 13 часов дня по местному времени жители мексиканской столицы ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой от 6,8 до 7,1 находился примерно в 130 км от Мехико, в соседнем штате Пуэбла. Десятки домов, только что монолитно стоявших, в считанные секунды превратились в груду обломков и строительной пыли.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Silencio! Тишина! После землетрясения спасатели начали разбор завалов голыми руками. Использовать технику опасно, это может привести к разрушению соседних уцелевших зданий, объяснил глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг. Время от времени на месте катастрофы появляется табличка "Silencio" ("Тишина". - Ред.), работа приостанавливается, и спасатели прислушиваются в надежде услышать крики о помощи выживших.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Горожане приходят на помощь В спасательной операции участвуют не только пожарные и сотрудники экстренных служб, но и обычные жители Мехико, которые совсем недавно в страхе пытались найти укрытие от землетрясения. Чтобы помочь при разборе завалов, люди приносят ведра и питьевую воду.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Дети, погибшие за школьной партой В результате землетрясения частично обрушилась одна из школ Мехико. Под обломками здания погибли по меньшей мере 20 детей и двое взрослых. Еще 30 школьников и восемь взрослых числятся без вести пропавшими.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Шок и утешение Стихия застала 20-миллионный Мехико в самый разгар рабочего дня. Кто-то отправился на обед, кто-то сидел в офисе за работой. Для многих землетрясение стало шоком. В такой ситуации объятия близкого человека могут хоть немного привести в чувства.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Пункты выдачи медикаментов По всему городу спонтанно были организованы пункты выдачи продовольствия, воды и медикаментов. Под присмотром врачей жителей пережившего катастрофу города обеспечили всем необходимым.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Разбор завалов общими усилиями Тяжелые обломки бетонных и каменных стен удаляют с места разбора завалов совместными усилиями. Мужчины и женщины образуют живые цепочки, чтобы облегчить работу спасателей. Люди трудятся, не жалея своих сил.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Почти 250 погибших Властям Мексики только предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Но главная трагедия - это по меньшей мере 248 погибших в мексиканской столице и соседних штатах. Без света остались 3,8 миллиона человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Вскоре после учений Всего за пару часов до катастрофы во многих школах и учреждениях Мехико прошли ежегодные учения по отработке действий в случае землетрясения. В помещениях звучала учебная сирена. Нынешняя трагедия случилась в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

Город в руинах: Мехико после землетрясения Второе землетрясение за две недели По предварительным подсчетам, в мексиканской столице обрушились, как минимум, 38 зданий. Совсем недавно, 7 сентября, другое землетрясение на юге Мексики затронуло штаты Чьяпас и Табаско, унеся жизни 90 человек. Автор: Марко Лангер, Илья Коваль

