 Россиянин приговорен в Германии к 7 годам за контрабанду оборонных товаров | Новости из Германии о Германии | DW | 09.01.2020

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Германия

Россиянин приговорен в Германии к 7 годам за контрабанду оборонных товаров

69-летний Владимир Д. с 2014 года в обход санкций ЕС ввозил в РФ товары двойного назначения, используемые как в гражданских, так и в военных целях.

Сотрудник Высшего суда Гамбурга с гербом города на шевроне рукава

Ганзейский высший суд Гамбурга вынес обвинительное заключение россиянину по делу о контрабанде товаров двойного назначения "для военных получателей в России". В четверг, 9 января, 69-летний Владимир Д., проживающий на юге Германии и владеющий фирмой по экспорту оборудования, приговорен к 7 годам тюремного заключения, передает из зала суда корреспондент DW. Именно столько просила прокуратура. Решение суда может быть обжаловано.

Контекст

В 2014-2018 годах Владимир Д. по меньшей мере дважды поставил товары покупателю из российского оборонного сектора. Экспорт техники, используемой в военной промышленности, запрещен санкциями ЕС. (19.12.2018)

Инженер-ракетостроитель, профессор Роберт Шмукер считает, что северные корейцы не разрабатывают ракеты сами, а используют советские технологии. (09.08.2017)

По данным Федеральной прокуратуры Германии, с сентября 2014 года по июнь 2018-го Д. в нарушение санкций ЕС ввозил в РФ "в промышленных масштабах" товары двойного назначения, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. В общей сложности, по данным следствия, фирма Д. поставила в Россию в обход санкций оборудование и материалы двойного назначения на сумму в 1,83 миллиона евро.

В частности, речь идет о декаборанах - "химических соединениях, которые, помимо прочего, содержатся в ракетном топливе и взрывчатке", отмечается в обвинительном заключении. По данным следствия, Д. либо лично перевозил данные вещества, либо пересылал их в обычных почтовых отправлениях. Россиянин был задержан в конце 2018 года и с тех пор находился в следственном изоляторе.

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    Автор: Ирина Филатова


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