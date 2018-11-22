Россияне считают борьбу с коррупцией условием социальной справедливости

Для достижения социальной справедливости в России необходимо бороться с коррупцией, соблюдать принцип единства закона для всех, а также повысить зарплаты и пенсии, заявили респонденты ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к социальной справедливости. Главным условием для ее достижения 14 процентов участников опроса считают борьбу с коррупцией, отмечают авторы исследования, опубликованного в пятницу, 23 ноября.
Еще 11 процентов респондентов указали на важность принципа "закон един для всех" и внимания к простым людям. 9 процентов опрошенных уверены в необходимости повышения заработных плат и пенсий.
Более половины (54 процента) россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. 28 процентов опрошенных убеждены, что данный показатель снизился, еще 16 процентов респондентов полагают, что он повысился.
Политика властей
Одновременно 32 процента участников опроса заявили, что политика российских властей препятствует достижению социальной справедливости, противоположного мнения придерживаются 29 процентов респондентов. Еще около 30 процентов заявили, что власти никак не влияют на уровень социальной справедливости в России.
Опрос был проведен 5 ноября 2018 года методом телефонного интервью, в нем участвовали 1,6 тыс. жителей РФ.
Смотрите также: