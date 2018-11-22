 Россияне считают борьбу с коррупцией условием социальной справедливости | Новости из Германии о России | DW | 23.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Россияне считают борьбу с коррупцией условием социальной справедливости

Для достижения социальной справедливости в России необходимо бороться с коррупцией, соблюдать принцип единства закона для всех, а также повысить зарплаты и пенсии, заявили респонденты ВЦИОМ.

Антикоррупционные протесты в Перьми (фото из архива)

Антикоррупционные протесты в Перьми (фото из архива)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к социальной справедливости. Главным условием для ее достижения 14 процентов участников опроса считают борьбу с коррупцией, отмечают авторы исследования, опубликованного в пятницу, 23 ноября.

Еще 11 процентов респондентов указали на важность принципа "закон един для всех" и внимания к простым людям. 9 процентов опрошенных уверены в необходимости повышения заработных плат и пенсий.

Контекст

Более половины (54 процента) россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. 28 процентов опрошенных убеждены, что данный показатель снизился, еще 16 процентов респондентов полагают, что он повысился.

Политика властей

Одновременно 32 процента участников опроса заявили, что политика российских властей препятствует достижению социальной справедливости, противоположного мнения придерживаются 29 процентов респондентов. Еще около 30 процентов заявили, что власти никак не влияют на уровень социальной справедливости в России.

Опрос был проведен 5 ноября 2018 года методом телефонного интервью, в нем участвовали 1,6 тыс. жителей РФ.

Смотрите также:

  • Регионы России

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Год отставок

    За последний год в России сменилось более 20 губернаторов (см. выделенные на карте цветом регионы). Политологи связывают это с предстоящими выборами - новые кадры, назначенные в Кремле, должны обеспечить явку избирателей.

  • Долги регионов госбюджету РФ

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Все в долгах

    Другая причина кадровых перемен - сильно разросшийся за последние десять лет региональный долг бюджету страны. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, задача новых губернаторов - "показать, на что способна экономика субъектов с новым менеджментом".

  • Коррупция в регионах

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Борьба с коррупцией

    "Неэффективное управление породило долги и в некоторых случаях даже растраты...Есть элементы хищения бюджетных средств и в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами", - считает председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. По данным МВД России, начиная с 2012 года средний размер взятки в РФ вырос в 5,4 раза - с 60 тысяч рублей до 328 тысяч рублей.

  • Уровень безработицы в регионах РФ

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Безработный Кавказ

    Уровень безработицы в регионах, особенно на Северном Кавказе, растет второй месяц подряд. По данным на 22 ноября 2017 года, в России насчитывается 719,4 тысяч безработных. Это усугубляется падением реальных доходов населения. По сравнению с началом года, в октябре 2017 года они снизились на 1,3 процента.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:11
Now live
03:11 мин

Боролся за экологию и против коррупции - сел за экстремизм

Контекст

Языком цифр: что происходит в российских регионах?

Российские регионы близки к дефолту, говорится в новом докладе международного рейтингового агентства S&P. О социально-экономической ситуации в субъектах РФ - в инфографике DW. (01.12.2017)  

Ссылки в интернете

Данные опроса

Аудио- и видеофайлы по теме

Бессрочный протест противников пенсионной реформы  

Боролся за экологию и против коррупции - сел за экстремизм  

Навальный в "Немцова.Интервью": Есть право на восстание против тиранического режима  

Также по теме

Ukraine Demonstration Anhänger von Micheil Saakaschwili in Kiew

Комментарий: Украина в ожидании мира, реформ и справедливости 29.12.2017

2018 год должен стать для Украины решающим в борьбе с коррупцией. Либо клептократия сохранится, либо же будет повержена. Исход зависит от президента, генпрокурора и главы СБУ, считает Сергей Руденко.

Russland Anhörung Alexei Navalny

Навальный: Россия намного больше, чем Путин 27.11.2017

Российский оппозиционер рассказал в интервью газете Frankfurter Rundschau о предвыборной борьбе, верности своих сторонников и авторитаризме в России.

Russland Proteste in Sankt Petersburg

Антикоррупционные протесты в России: массовые задержания в Москве и Санкт-Петербурге 12.06.2017

Акции протеста против коррупции, организованные Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией, проходят по всей России. DW ведет хронику событий.

Реклама

Самые читаемые

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми по делу Скрипалей  

Комментарий: "Газпром" исправляет ошибку Путина с "Южным потоком"  

Комментарий: Путин и Эрдоган как мастера газового блефа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно